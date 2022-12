Gegenverkehr beim Abbiegen übersehen: Verletzter in Wolfenbüttel

Wolfenbüttel. In Wolfenbüttel kam es am Freitag zu zwei Verkehrsunfällen mit übersehenem Gegenverkehr. Außerdem fand die Polizei Schlafende in einem Scherbenhaufen.

Bei einem Unfall am Freitag gegen 18:30 Uhr auf der Kreuzung Goslarsche Straße/Im kalten Tale in Wolfenbüttel ist eine Person verletzt worden. Ein Pkw-Fahrer übersah beim Linksabbiegen in die Goslarsche Straße ein aus der Bahnhofstraße geradeaus über die Kreuzung fahrendes Auto, teilt die Polizei mit. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, der 19-jährige Abbieger wurde hierbei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden, sie wurden abgeschleppt.

Unfall mit drei Beteiligten bei Autobahn 36

Zu einem Verkehrsunfall mit drei Beteiligten ist es am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr auf der Landstraße 495 zwischen den Wolfenbütteler Stadtteilen Halchter und Adersheim gekommen. Aus Richtung Salzgitter kommend wollte ein 26-jähriger Oberharzer hier mit seinem Pkw auf die Autobahn 36 auffahren, informiert die Polizei. Beim Abbiegen übersah er demnach das Auto eines 19-jährigen Wolfenbüttelers, der aus Richtung Wolfenbüttel in Richtung Salzgitter unterwegs war. Durch den Aufprall wurde der 19-Jährige in seinem Auto gegen ein drittes niederländisches Fahrzeug geschleudert, das sich im Abfahrtsbereich der A36 befand und auf die L495 einbiegen wollte. Alle drei Autos waren mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall nach Angaben der Polizei niemand.

Betrunken auf dem Fahrrad unterwegs

Ein Polizeieinsatz im Parkhaus in der Wolfenbütteler Karlsstraße am Freitagabend ist für die Beamten anders verlaufen als erwartet. Nach der Alarmierung hatten sich die Polizisten eigentlich auf randalierende Personen eingestellt, die sich in dem Parkhaus aufhalten sollten, heißt es in der Pressemitteilung zum Einsatz. Als die Beamten vor Ort eintrafen, fanden sie die beiden alkoholisierten Randalierer demnach allerdings schlafend vor. Nach angaben der Polizei lagen beide mitten im Parkhaus inmitten von Glassplittern.

Einer von ihnen, ein 35-jähriger Wolfenbüttler, musste medizinisch versorgt werden, sein 26-jähriger Kumpel aus Braunschweig konnte sich eigenständig wieder auf den Heimweg machen. Doch statt sich wie angekündigt auf den Weg zum Bus zu machen, holte er sein abgestelltes Fahrrad und fuhr damit los. Bevor die Polizisten dies unterbinden konnten, stieß der Mann bei der Ausfahrt aus dem Parkhaus gegen einen Betonpfeiler und stürzte jedoch ohne sich dabei ernsthaft zu verletzen, teilt die Polizei mit. Infolgedessen führten die Polizisten einen Atemalkoholtest bei dem Mann durch. Dieser ergab einen Wert von 1,84 Promille. Die Beamten ordneten folglich die Entnahme einer Blutprobe an. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.