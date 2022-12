Polizei Salzgitter: Mehrere Durchsuchungen und eine Festnahme

In Salzgitter durchsuchte die Polizei mehrere Objekte und nahm einen Verdächtigen fest. (Symbolbild)

Polizeibeamte haben am Mittwoch zwischen 6 und 11 Uhr mehrere Objekte durchsucht und einen 40-jährigen Mann aus Salzgitter festgenommen. Unterstützt wurden die Salzgitteraner Beamten dabei beispielsweise durch die Diensthundeführerstaffel sowie die technische Einsatzeinheit aus Braunschweig, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die Durchsuchungen fanden demnach im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens statt, das sich gegen den 40-jährigen Salzgitteraner richtet. Dieser steht nach Angaben der Polizei im Zusammenhang mit einem Handel mit Betäubungsmitteln.

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hatte vor dem Einsatz am Mittwoch beim zuständigen Amtsgericht Braunschweig einen Haftbefehl gegen den Mann sowie eine Durchsuchung von vier Objekten beantragt. Das zuständige Amtsgericht erließ entsprechende Beschlüsse. Im Rahmen des polizeilichen Einsatzes nahmen die Beamten den Verdächtigen schließlich fest. Bei den Durchsuchungen fanden die Einsatzkräfte Betäubungsmittel, manipulierte Spielautomaten, verschreibungspflichtige Medikamente, Hieb- und Stoßwaffen sowie unversteuerte Einwegverdampfer. Weitere Ermittlungen und Vernehmungen sowie die Auswertung der sichergestellten Beweismittel dauern nach Angaben der Polizei an.

Lesen Sie mehr Polizeimeldungen aus der Region Braunschweig-Wolfsburg:

In der Badeckenstedter Feldmark hat ein Unbekannter illegal Bauschutt abgeladen. Foto: Polizei Badeckenstedt

Unbekannter entsorgt in Badeckenstedt illegal Bauschutt

Ein bislang unbekannter Täter hat zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 12.30 Uhr, eine große Menge an Bauschutt illegal in der Feldmark, Verlängerung des Breslauer Weges, in Baddeckenstedt abgelegt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde laut polizeilicher Mitteilung eingeleitet. Hinweise erbittet die Polizeistation Baddeckenstedt unter (05345) 928690.