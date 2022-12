VW-Markenchef Schäfer trifft sich mit Wolfsburgs Wirtschaft

Wolfsburg. Auf dem Rittergut in Nordsteimke habe die Entwicklung und Transformation des Wirtschaftsstandorts auf der Tagesordnung gestanden. Das kam dabei heraus.

Hochkarätige Runde: Vertreterinnen und Vertreter der Wolfsburger Wirtschaft trafen sich zum Austausch mit Thomas Schäfer, Markenchef von Volkswagen, in der Wildfrisch-Gutsküche in Nordsteimke. Inhaltlich habe die Entwicklung und Transformation des Wirtschaftsstandorts Wolfsburg auf der Tagesordnung gestanden, wobei insbesondere die Möglichkeiten des Tagungs- und Kongressstandortes wie auch die verschiedenen Projekte der Innenstadtentwicklung besprochen worden seien, wie es in einer Mitteilung der Wirtschaft und Marketing GmbH heißt.

An der Runde nahmen neben OB Dennis Weilmann und Thomas Schäfer auch WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer, Mark Alexander Krack (Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Niedersachsen-Bremen), Michael Wilkens (stellv. Geschäftsführer der IHK Lüneburg-Wolfsburg), Michael Ernst (Vorsitzender des CMT Wolfsburg), Melanie Perricone (Vorsitzende des Dehoga-Kreisverbands), Florian Hary (Vorsitzender des Dehoga-Bezirksverbands), Hausherr Günther Graf von der Schulenburg sowie Henry Eichberg (Leiter Referat Koordination Oberbürgermeister und Bürgerbeteiligung) teil.

Weilmann resümierte: „Der Austausch zwischen Vertreterinnen und Vertretern aus Handel, Hotellerie und Gastronomie und dem CEO der Marke Volkswagen war sehr konstruktiv. Es ist ein tolles Zeichen, dass Thomas Schäfer ein offenes Ohr für die Belange der Wolfsburger Wirtschaft hat und sich intensiv mit dem Hauptstandort der Volkswagen AG beschäftigt. Auf beiderseitigem Wunsch wird es in dieser Runde regelmäßige Gespräche geben, um gemeinsam die wirtschaftliche Entwicklung Wolfsburgs zu thematisieren.“

VW-Markenchef Schäfer betont Wichtigkeit des Dialogs

Schäfer betonte: „Ich setze mich für eine Stadtentwicklung ein, die nachhaltig erfolgreich ist. Dafür brauchen wir den offenen und regelmäßigen Dialog. Der Austausch mit Oberbürgermeister Dennis Weilmann und den Vertretern auf der Wirtschaft ist genau der richtige Auftakt gewesen. Gemeinsam wird es uns gelingen, die Transformation Richtung E-Mobilität und Digitalisierung aus dem Herzen von Volkswagen – aus Wolfsburg – zu gestalten. Für uns als Wirtschaftsstandort ist das eine einmalige Chance, langfristig den Erfolg und damit die Arbeitsplätze abzusichern.“

„Für die positive und zukunftsfähige Entwicklung unseres Wirtschaftsstandorts gilt es, unsere Qualitäten, die Wirtschaftsstärke und Innovationskraft, gemeinschaftlich bestmöglich zu nutzen, zu stärken und auszubauen“, ergänzte Jens Hofschröer.