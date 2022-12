Wolfsburger LSW-Kunden müssen Verbrauch übermitteln

Die LSW ermittelt ab Montag, 5. Dezember, ausschließlich per Ablesekarte oder E-Mail in ihren Netzbereichen in den Wolfsburger Ortsteilen die Strom-, Gas- und Wasserverbrauchswerte, unabhängig vom Energielieferanten. Das teilt das Unternehmen mit. Das gelte in Wolfsburg für die Ortsteile Almke, Barnstorf, Brackstedt, Hattorf, Hehlingen, Heiligendorf, Neindorf, Nordsteimke, Velstove, Waldhof und Warmenau.

Auf der Ablesekarte oder in der E-Mail fänden Kundinnen und Kunden alle notwendigen Ableseinformationen. Die Empfängerinnen oder Empfänger würden gebeten, die Zählerstände selbstständig abzulesen und an die LSW zu übermitteln oder über den QR-Code die Zählerstände im LSW-Zählerstandportal zu hinterlegen. „Die Zählerstände bilden die Grundlage für die kommende Jahresabrechnung“, teilt die LSW mit.

Nur selbst übermittelte Zählerdaten, die bis zum 4. Januar vorliegen, könnten für die Jahresabrechnung berücksichtigt werden. „Liegen keine Daten bis dahin vor, werden die Verbräuche rechnerisch ermittelt“, heißt es weiter. Kunden könnten sich bei Fragen zu den Öffnungszeiten an die Mitarbeitenden der LSW-Kundencenter oder auch an die Servicerufnummer (05361) 1893600 wenden.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg: