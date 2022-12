Allein bis 2016 reisten mindestens 800 Personen von Deutschland in das Gebiet des „Islamischen Staates“ in Syrien und dem Irak aus. Wie geht man mit den Rückkehrern um? Antworten gibt Harry Guta, Teamleiter beRATen – einer Beratungsstelle zur Prävention neo-salafistischer Radikalisierung mit Sitz in Hannover.