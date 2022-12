Vorsicht, Straßenglätte! Im Berufsverkehr am Freitagmorgen sollten Verkehrsteilnehmer in unserer Region aufpassen (Symbolfoto).

Wetter in Niedersachsen DWD warnt vor Glätte und Schnee in Region Braunschweig-Harz

Wer am Freitagmorgen im Berufsverkehr unterwegs ist, sollte vorsichtig sein: Der Deutsche Wetterdienst warnt in unserer Region vor Schnee. Könnten zum Beispiel in Wolfsburg und Salzgitter in der Nacht bis Freitagmittag bis zu vier Zentimeter fallen, sind es im Harz sogar bis zu neun Zentimeter. In der gesamten Region ist zudem Straßenglätte möglich, warnen die Meteorologen.

Mittlerweile wurden die Schneefallwarnungen für heute Nacht und den Freitagvormittag ausgegeben.

Im Laufe des Freitags dürften noch weitere dazukommen.



In der Nacht zum Freitag gibt es vor allem in der Osthälfte leichten Frost um -1 Grad, in der Folgenacht ist es ähnlich. Im Harz oberhalb 600 Meter beginnt ab der kommenden Nacht der Dauerfrost, so die DWD-Vorhersage.