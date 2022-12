Wolfsburg: Unfallflüchtiger hinterlässt Fahrzeugteile

Ein Unfallverursacher hat im Zeitraum von Mittwoch, 20 Uhr, auf Donnerstag gegen 1.30 Uhr im Wolfsburger Ortsteil Hellwinkel einen VW Golf derart beschädigt, sodass Zeugen zahlreiche Fahrzeugteile auf der Fahrbahn entdeckt hatten. Wie die Polizei Wolfsburg in einer Mitteilung schreibt, sei der Verursacher mit einem silbernen Pkw der Marke Mercedes unterwegs gewesen. Der Unfall ereignete sich demnach in der Straße Am Krokusplan, der Fahrer flüchtete.

Der Schaden alleine am Golf dürfte sich laut Polizei auf mindestens 3000 Euro belaufen. Die gerufenen Beamten nahmen die Verkehrsunfallflucht auf und fanden am Unfallort Fahrzeugteile vor, die von einem silberfarbenen Mercedes stammten. Nun hoffen die Beamten auf Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfall selbst oder zu einem an der Fahrzeugfront beschädigten, silbernen Mercedes geben können. Zuständig ist das 7. Fachkommissariat der Polizei in Wolfsburg unter (05361) 46460.

Lesen Sie mehr Polizeimeldungen aus der Region Braunschweig-Wolfsburg: