Diebe stehlen VW-Bus in Wolfsburg

Im Wolfsburger Ortsteil Hellwinkel hat am Mittwoch ein brauner VW Multivan Starline ungewollt den Besitzer gewechselt. Wie die Polizei Wolfsburg berichtet, hatte die rechtmäßige Eigentümerin ihr Auto zwischen 17.30 und 18.30 Uhr in der Straße Am Krokusplan am Fahrbahnrand abgestellt und verschlossen. Als die Besitzerin nach gut einer Stunde wiederkam, sei ihr neun Jahre alter VW-Bus verschwunden.

Nach Polizeiangaben beläuft sich der Wert und somit der Schaden des Autos auf mindestens 25.000 Euro. Anwohner, Passanten oder Autofahrer, die den Diebstahl beobachtet haben könnten, werden gebeten, sich an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter (05361) 46460 zu wenden.

