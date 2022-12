Ein 44-jähriger Braunschweiger wird vermisst. Am Donnerstag, 17. November, erschien der Mann nicht bei seiner Arbeit. Vier Tage später wurde er nach Angaben der Polizei kurz an seiner Wohnanschrift im westlichen Ringgebiet gesehen werden, seitdem ist kein Kontakt mehr zu ihm bekannt. Der Vermisste leidet an einer Erkrankung und benötigt Medikamente.

Dieser 44-jähriger Braunschweiger wird vermisst. Foto: Polizei Braunschweig

Der Mann ist laut Polizeimitteilung etwa 1,90 Meter groß, kräftig gebaut und hat mittellanges braunes Haar. Er war zuletzt mit einer blauen Übergangsjacke, einer dunklen Jogginghose und roten Schuhen bekleidet. Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg. Der 44-Jährige hält sich möglicherweise im Bereich des Bürgerparks oder der Braunschweiger Innenstadt auf. Zeugen, die den Vermissten gesehen haben, werden gebeten, den Kriminaldauerdienst unter (0531) 4762516 zu informieren.

Lesen Sie mehr Polizeimeldungen aus der Region Braunschweig-Wolfsburg: