Salzgitter: Gruppe schlägt Mädchen und verletzt sie mit Messer

Unweit des E-Centers in Salzgitter-Bad ist am Montag ein Mädchen Opfer eines Raubüberfalls geworden. Nach Angaben der Polizei schlugen drei junge Männer und zwei junge Frauen aus nicht ersichtlichen Gründen in den Vormittagsstunden auf die Minderjährige ein. Zudem sollen die Täter das Opfer mehrmals mit einer Klinge in die Haut geritzt haben. Dem verletzt am Boden liegenden und weinenden Mädchen raubten die Täter eine geringe Summe an Bargeld und flüchteten. Die Tat ereignete sich auf der Grünfläche am Center neben den Gleisen.

Konkrete Angaben zu den Tatverdächtigen können die Beamten derzeit nicht machen. Erste Vernehmungen deuten darauf hin, dass die Täter zwischen 17 und 19 Jahren alt sind. Die Polizei ist daher dringend auf Zeugenhinweise angewiesen. Wer Hinweise zu dem Fall hat, möge sich unter (05341) 18970 in Verbindung setzen.