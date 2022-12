Trickbetrüger mit Schockanrufen in Braunschweig erfolgreich

Braunschweig. In zwei Fällen haben Schockanrufer in Braunschweig Erfolg mit ihrer Masche gehabt. Die Polizei warnt, kein Geld an Unbekannte zu überweisen.

Schockanrufe haben sich am Dienstag in Braunschweig gehäuft. Das berichtet die Polizei am Mittwoch. Im gesamten Stadtgebiet habe es auffällig viele Betrugsversuche gegeben, so die Polizei weiter. In zwei Fällen hatten die Unbekannten Erfolg.

So teilten die Täter einer 60-Jährigen aus Stöckheim am Telefon mit, dass ihre Tochter einen tödlichen Unfall verursacht habe und sie nur bei einer Kautionszahlung einer unteren fünfstelligen Summe nicht in Haft müsse. Die Dame übergab das Geld schließlich an eine Abholerin. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Trickbetrugs ein.

Betrüger meldeten sich per WhatsApp bei Braunschweigerin

Bei einer 66-Jährigen meldeten sich die Betrüger per WhatsApp, berichtet die Polizei weiter. Die Frau erhielt eine Nachricht, angeblich von ihrem Sohn. Er habe eine neue Handynummer und komme aktuell nicht an sein Konto, obwohl er Rechnung zu bezahlen habe. Er bat die Frau um Überweisungen in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages, welche sie auch vornahm.

Als sie stutzig wurde und persönliche Nachfragen stellte, erhielt sie keine Antwort mehr und kontaktierte die Polizei. Auch hier leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein. Die Polizei warnt erneut eindringlich davor, auf Geldforderungen von unbekannter Seite einzugehen.

Mehr Blaulicht-News