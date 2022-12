In Salzgitter-Bad geht es auf die Suche nach Wichteln

Wichtel stehen ab Donnerstag, 1. Dezember, in Salzgitter-Bad in den Schaufenstern vieler Innenstadt-Läden – eine neue Idee der Werbegemeinschaft Salzgitter-Bad. Nach der Weihnachtsaktion „Münzen sammeln“ sollte endlich etwas Neues her. Nun also der „Adventskalender Salzgitter-Bad“. Heinz Strauß, der Vorsitzende der Werbegemeinschaft, sagt: „Die Goldmünzen sind eingestampft.“

Die Werbegemeinschaft Salzgitter-Bad startet eine neue Weihnachts-Aktion

Wer an der Aktion teilnehmen möchte, benötigt eine Teilnahmekarte, die man in über 40 Geschäften in Salzgitter-Bad ab dem Einkaufswert von 10 Euro bekommt. 20.000 Gewinnkarten sind im Umlauf. Aufgabe ist es, sich in Salzgitter-Bad ein bisschen umzuschauen und gelegentlich einen Blick in die Schaufenster zu werfen. Im besten Fall steht dort ein Wichtel mit einem Buchstaben in der Hand. Und wer jeden Tag einen Buchstaben findet, kann am Ende einen Satz daraus bilden. Dieser Satz wird in die Gewinnkarte geschrieben und in einem der teilnehmenden Geschäfte abgegeben. Bis zum 24. Dezember werden also 24 Buchstaben in die Schaufenster gestellt.

Die Werbegemeinschaft möchte es vielen Salzgitteranern ermöglichen zu gewinnen. Heinz Strauß: „Die Peise sind dieses Mal breit gestreut. Wir fangen mit einem 25 Euro-Stadtgutschein an und enden mit dem Hauptpreis von 300 Euro.“ Bewusst hat sich das Vorstands-Team der Werbegemeinschaft gegen Sachpreise entschieden. „Mit einem Einkaufsgutschein kann jeder etwas anfangen“, begründet der stellvertretende Vorsitzende, Egbert Blüthner.

Beim Einkauf können die Kunden in den Schaufenstern nach Wichteln mit Buchstaben Ausschau halten

Am Ende der Aktion organisiert die Werbegemeinschaft einen Neujahrsempfang mit zahlreichen Buden und Kinderattraktionen, erzählen Strauß und Blüthner. Dort werden die Hauptpreise verlost. Unter den Besuchern des Neujahrsempfanges verteilen die Veranstalter Lose. Zu gewinnen gibt es dann zusätzlich kleine Geschenke. Daher appelliert Blüthner, die Preisverleihung auch tatsächlich zu besuchen. Der Neujahrsempfang der Werbegemeinschaft findet am Freitag, 6. Januar, um 18 Uhr auf dem Marktplatz in Salzgitter-Bad statt.