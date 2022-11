Polizei erwischt viele Raser bei Kontrolle in Gifhorn

Gifhorn. An einer Schule, auf der B4 und auf dem Eyßelheideweg wurde kontrolliert. Nur an einem der Orte, hielten sich alle an die Regeln.

An drei verschiedenen Orten kontrollierte die Polizei am vergangenen Freitag die Geschwindigkeit von Autofahrern. Am Morgen fand die erste Kontrolle vor einer Schule an der Oldaustraße statt. Dort gilt zu Schulzeiten eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern. Die 75-minütige Messung ergab, dass etwa jede zehnte Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit stattfand. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 52 Stundenkilometer. Auf die Fahrerin kommt ein Bußgeld in Höhe von 115 Euro sowie ein Punkt zu.

Die zweite Kontrolle führten die Beamten am Vormittag auf der Bundesstraße 4 bei Gamsen durch. Dort beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 80. In zwei Stunden wurden 31 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, drei Fahrerinnen und Fahrer müssen sich auf ein Fahrverbot einstellen. Darunter auch der Fahrer eines Dodge, der mit 140 gemessen wurde. Neben dem einmonatigen Fahrverbot bedeutet dies ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro und zwei Punkte.

Am Nachmittag fand eine dritte Kontrolle auf dem Eyßelheideweg statt. Bei der einstündigen Messung wurden keine Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn:

Zwei Einbrüche in Meine

Unbekannte sind in zwei Wohnhäuser in Meine eingebrochen, die Polizei sucht Zeugen zu den Taten. Beide Einbrüche ereigneten sich zwischen Dienstag, dem 22.11.2022 und Montag, dem 28.11.2022. Durch das gewaltsame Aufhebeln einer Seitentür gelangten die Täter in ein Einfamilienhaus im Zellbergsheideweg. Im Inneren durchsuchten sie die Räume und Schränke. Anschließend verließen sie den Tatort unerkannt.

Ein Einfamilienhaus im Westring war Tatort des zweiten Einbruchs. Hier wurde ein Fenster aufgehebelt, um ins Innere zu gelangen. Dort durchsuchten die Täter sämtliche Schränke und Kommoden. Gestohlen wurde Schmuck. Auch hier entkamen die Täter unerkannt vom Tatort. Der Zentrale Kriminaldienst der Polizei Gifhorn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen zu beiden Einbrüchen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen vor oder im Tatzeitraum werden unter der Telefonnummer (05371) 9800 entgegengenommen.