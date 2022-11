Wolfsburg: Alkoholisierter Autofahrer fährt in Vorgarten

Ein alkoholisierter Fahrer ist am Sonntagmorgen in den Vorgarten eines Einfamilienhauses im Wolfsburger Stadtteil Neindorf gefahren.

Ein 31-Jähriger ist am Sonntagmorgen gegen 7.15 Uhr in einen Vorgartenzaun eines Einfamilienhauses in der Straße Am Moosholz im Stadtteil Neindorf in Wolfsburg gefahren. Das berichtet die Polizei Wolfsburg.

Der Fahrer kam mit seinem ein Monat alten VW Tiguan von der Fahrbahn ab, durchbrach einen hölzernen Vorgartenzaun und rammte mehrere Mülltonnen. Einen in der Einfahrt des Einfamilienhauses geparkten Pkw schob er mit seinem Tiguan gegen eine angrenzende Hauswand.

Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei Wolfsburg einen deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Die Beamten wollten einen Atemalkoholtestmachen, darauf reagierte der 31-Jährige aggressiv und lehnte jedwede Mitwirkung. „Daher wurde ihm nach entsprechender Anordnung im Klinikum Wolfsburg eine Blutprobe entnommen“, heißt es seitens der Beamten.

Sie stellten den Führerschein des Unfallverursachers sicher und leiteten ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Die Polizei schätzt den Schaden auf 50.000 Euro.