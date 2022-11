Autostadt Wolfsburg Eislaufen und Rodeln: So schön ist der Winter in der Autostadt

Die Pforten sind geöffnet: Das Winterevent der Autostadt Wolfsburg bietet unter dem Motto „Winter.Wunder.Wow.“ wieder eine Schneewelt samt Rodelvergnügen und Eislauffläche sowie zahlreiche Buden mit Leckerem und Kunstvollem – und all das möglichst energiesparsam. Für die Glanzlichter in der dunklen Jahreszeit hat die Autostadt in diesem Jahr Maßnahmen zur Energieeinsparung realisiert, um den Stromverbrauch in diesem Winter um rund 50 Prozent zu reduzieren.

Wintervergnügen in der Autostadt Wolfsburg hat begonnen

„Wir haben in enger Abstimmung mit dem Konzernkrisenstab Energie lange abgewogen, ob und wie wir das Winterevent realisieren können“, erklärte Autostadt-Geschäftsführer Armin Maus die sensible Situation. „Uns war es aber wichtig, in diesen Zeiten auch ein Zeichen der Normalität zu setzen, ein Zeichen der Helligkeit in dunklen Zeiten. Deshalb haben in unserem Team hier viele kreative Köpfe Energiesparmaßnahmen entwickelt, so dass wir den Winterzauber verantwortungsvoll realisieren konnten.“

Kulinarisches Angebot von der Currywurst bis zum Burger

Und schon am Eröffnungstag am Freitag strömten die Massen auf den Rodelberg und die Eislauffläche, ab 17 Uhr sogar mit Disco-Sound vom DJ. Auf mehr als 10.000 Quadratmetern Eventfläche gibt es für Klein und Groß viel Kulinarisches und Weihnachtliches zu entdecken. „Wir bieten dieses Jahr in insgesamt 26 Buden kulinarische Klassiker und auch neue Highlights. So gibt es neben Crêpes und Glühwein, Erbsensuppe und Currywurst mit Pommes auf Baguette auch Spezialitäten wie Pulled-Pork-Burger, Kaiserschmarrn oder Feuerzangenbowle – alles auch alkoholfrei und mit vegetarischen Alternativen“, erzählt Gastronomie-Chef Markus Greiner. Und verrät noch einen Geheimtipp: „An der Bude unserer Auszubildenden vor dem Kundencenter können sich die Besucher individuell Lebkuchenherzen beschriften lassen.“

Am Eingang des Wintermarktes sorgt wie gewohnt ein riesengroßer geschmückter Tannenbaum aus der Region – 6,5 Tonnen schwer – für strahlende Kinderaugen. „Der geschmückte Tannenbaum ist ganz klar das Fotomotiv Nummer 1 hier“, erzählt Marco Schubert, zweiter Geschäftsführer der Autostadt, bei einem Rundgang. „Wir haben jedoch energiesparende und dimmbare Lichterketten angeschafft und die Beleuchtung insgesamt etwas heruntergefahren“, erklärt Christian Kiel, Technischer Leiter der Autostadt.

Autostadt-Geschäftsführer Marco Schubert (links) und Armin Maus (rechts) führten mit Gastronomie-Chef Markus Greiner am Freitag durch die Winterlandschaft. Dort gibt es viel Weihnachtliches und Kulinarisches zu entdecken – etwa Currywurst mit Pommes auf Baguette. Foto: Helge Landmann / regios24

Schornstein-Beleuchtung am VW-Kraftwerk bleibt aus

Aus diesem Grund wird auf die Beleuchtung der Kraftwerk-Schornsteine ebenso verzichtet wie auf die Eisshow-Fläche unter dem Porsche-Pavillon. Auch die Anzahl der Lichterketten wurde dezent reduziert und diese werden nun erst mit einsetzender Dämmerung eingeschaltet statt wie 24 Stunden täglich in den Jahren zuvor. Darüber hinaus leuchten die Autostadttürme nun dezenter und auch der sonst beheizte Pool am Ritz Carlton bleibt bis Ende Februar aus Energiespargründen geschlossen.

Auf der Eisfläche drehen die ersten Besucherinnen und Besucher ihre Runden. Foto: Helge Landmann / regios24

Nostalgisches Kinderkarussell dreht sich vor dem Kundencenter

Aber zurück zu den Freuden des Winterevents: Die Schneewelt mit Rodelberg steht Kindern von 4 bis 12 Jahren offen. Schlittschuhe für die Eisfläche (keine Altersbeschränkung) können sogar ab Größe 26 bis 51 ausgeliehen werden.

Wer noch originelle Weihnachtsgeschenke sucht, kann an den Kunsthandwerkständen fündig werden. Besonders originell: Der Stand „Ohne Worte“. Hier gibt es zum Beispiel auch die passende Geschenktüte mit der ironischen Aufschrift „Wir schenken uns nichts“. Und ein besonderer Klassiker ist vor dem Kundencenter zu finden: Ein restauriertes nostalgisches Kinderkarussell, echtes Original aus dem Jahre 1965!

Wem es draußen zu kalt wird, der kann auch drinnen den Hüttenzauber genießen oder Workshops und Kreativangebote buchen. Auch die Krimi-Reihe „Crime in Prime“ wird fortgesetzt: Schauspieler Roland Kalweit liest immer donnerstags um 20 Uhr im Premium-Clubhouse (nur noch Restkarten verfügbar).

Lesen Sie auch:

„Winter.Wunder.Wow.“ – Infos zum Winterevent in der Autostadt