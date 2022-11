Wieder Kurzarbeit bei VW: Golf-Spätschicht ist betroffen

Wolfsburg. An den beiden Golflinien wird bis zum 2. Dezember nur in zwei Schichten gearbeitet. Erneut fehlen Halbleiter in Wolfsburg.

Im November bestimmte Kurzarbeit die Fahrweise in der Golfproduktion. Jetzt fällt die Spätschicht an der Montagelinie 2 aus.

Volkswagen hat die Fahrweise in der Golffertigung des Wolfsburger Stammwerkes aufgrund des Halbleitermangels auch in der Woche vom 28. November bis zum 2. Dezember anpassen müssen. Diesmal ist die Spätschicht der Golf-Montagelinie 2 betroffen. In den Wochen zuvor war es bereits zu Kurzarbeit an den beiden Golflinien gekommen.

Betroffen sind auch der Karosseriebau und die Lackierei

„Anders als in der laufenden Woche gilt die Kurzarbeit in der kommenden Woche für die Beschäftigten der Spätschicht auf dieser Montagelinie. Die Mitarbeiter in der Frühschicht an der Montagelinie 2 arbeiten wieder in der kommenden Woche. Anteilig sind auch Karosseriebau, Lackiererei sowie die angrenzenden Bereiche betroffen. Ausgenommen sind die Warmhaltebereiche und die zur Anlagenversorgung notwendige Instandhaltung“, heißt es in der Mitteilung. Die Montagelinie 3 produziert nur in Frühschicht. Beschäftigte an der Montagelinie 3 aus der Spätschicht unterstützen im gleichen Zeitraum in der Tiguan-, Touran- und Tarraco-Fertigung der Montagelinie 4. „Grund für die Anpassungen der Fahrweise ist die Halbleiterversorgung bei einigen Komponenten“, heißt es vom Unternehmen.

