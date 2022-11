Panikattacken in Vorlesungen: Hier finden Studierende Hilfe

Das Team der Psychotherapeutischen Beratungsstelle des Studierendenwerks Ostniedersachsen an der Wilhelmstraße 1 in Braunschweig: (von links) Melanie Krüger, Felix Schöning, Martina von Loh, Anke Hoffmann und Jessica Stöter-Mayr. Auf dem Foto fehlt Michaela Himstedt.

Klimawandel, Pandemie, Ukraine-Krieg, Energie-Krise. Die Zukunft erscheint unsicherer denn je. Und dazu die bange Frage: Wo verorte ich mich selbst in dieser Welt, in der Gewissheiten schwinden? Lohnt sich alle Anstrengung überhaupt? Und wenn ich nicht mithalten kann, wenn ich die Regelstudienzeit nicht schaffe – werde ich trotzdem gebraucht?

Warteliste bei der Beratungsstelle ist lang

Melanie Krüger spürt es in ihrer Arbeit täglich, dieses Gefühl von Verlorenheit vieler junger Menschen. Die Psychotherapeutin ist eine von sechs Beraterinnen und Beratern in der Psychotherapeutischen Beratungsstelle des Studentenwerks Ost-Niedersachsen an der Braunschweiger Wilhelmstraße. Worunter die hilfesuchenden Studierenden leiden, sagt sie, „sind ganz existenzielle Themen“.

811 Studierende von den verschiedenen Hochschulen in der Region haben sich im vergangenem Jahr an die Beratungsstelle gewandt – das waren 30 Prozent mehr als noch 2019. Die Warteliste schwoll auf 100 Hilfesuchende an. Bis heute beträgt die Wartezeit auf psychotherapeutische Einzelgespräche laut Melanie Krüger sechs bis acht Wochen. In dringlichen Fällen werde es schneller ermöglicht.

Leistungsdruck bei den Studierenden nimmt zu

Die Mär vom lustigen Studentenleben? Ein Klischee, das nach Krügers Wahrnehmung zwar immer noch in vielen Köpfen geistert, doch sehe die Realität für viele Studierende heute anders aus: Mit der Pandemie zog Einsamkeit in so manches Studierzimmer ein. Erstsemester stürzten vom erhofften Aufbruch direkt in die Isolation von Online-Veranstaltungen. Studentenjobs brachen weg. Dazu der Leistungsdruck. Studierenden, so Krüger, werde vermittelt: Ihr müsst alles geben. „Manche nehmen sich zehn Prüfungen im Semester vor. Mit einem solchen Leistungsanspruch kann nicht gesund studiert werden.“

Konzentrationsprobleme gehören zu den Folgen

In der Beratung berichten Studierende der Psychotherapeutin von Panikattacken in Vorlesungen, innerer Unruhe, Leere, Rückzug, Gereiztheit oder davon, dass sie oft weinen müssen, ohne zu wissen, warum. Konzentrations- und Motivationsprobleme sind häufige Folgen solcher Gemütslagen.

Als häufige Anlässe für Beratungsgespräche führt das Studentenwerk in seiner Statistik Selbstwert- und Identitätsprobleme, depressive Verstimmungen, Leistungs- und Motivationsprobleme sowie Zeitmanagement und Arbeitsstruktur auf.

Studierende sollen neue Perspektive entwickeln

Klar ist: Der Bedarf steigt. Die Beratungsstelle ist eine erste Anlaufstelle. Manchen Studierenden reichen einige entlastende Gespräche, um eine innere Blockade zu lösen oder zu einer guten Tagesstruktur zu finden, anderen helfen die Gespräche, um die Wartezeit auf einen Therapieplatz zu überbrücken. „Wir bieten keine Diagnostik und Psychotherapie“, betont Melanie Krüger. „Wir können aber entlasten und Studierende dabei unterstützen, wieder Perspektiven zu entwickeln.“

Wartezeiten sollen verkürzt werden

Das Studentenwerk Ostniedersachsen als gemeinnützige Anstalt des öffentlichen Rechts mit Hauptsitz in Braunschweig arbeitet nicht gewinnorientiert. Spenden zugunsten der Psychotherapeutischen Beratungsstelle helfen laut Melanie Krüger, das Angebot für Studierende in Krisensituationen zu verbessern und Wartezeiten zu verkürzen. Mehr offene Sprechstunden, Gruppenangebote unter therapeutischer Begleitung oder auch begleitete Spaziergänge, um in Gruppen ins Gespräch zu kommen – all das sind mögliche spendenfinanzierte Projekte gegen die Isolation.

Eine Botschaft an Studierende: Ihr seid mit euren Nöten nicht allein. Eine zweite: Ihr werdet beachtet. Denn auch das, so erlebt es Melanie Krüger, umschreibt eine Stimmungslage: „Viele kommen zu uns mit dem Gefühl, übersehen zu werden.“

So können Sie mit Ihren Spenden helfen

Alle Spenden kommen ohne Verwaltungsaufwand den Projekten zugute. Einzahlungen bei

allen Banken und Sparkassen auf das Spendenkonto des Paritätischen Braunschweig bei der Braunschweigischen Landessparkasse:

IBAN:

DE53 2505 0000 0000 3006 16

(BIC: NOLADE2HXXX)

Geben Sie auf Ihrer Überweisung Ihre Anschrift für eine Spendenquittung an. Bis 300 Euro gilt der Überweisungsträger als Quittung. Die Namen der Spender veröffentlichen wir in unserer Zeitung auf der Leser-Seite. Wer das nicht möchte, schreibt bitte zusätzlich in den Verwendungszweck das Wort „Anonym“.

