Polizei: Schon wieder Arbeitsgeräte der Stadt Wolfsburg gestohlen

Wolfsburg. Unbekannte sind in der Dieselstraße in eine Lagerhalle eingebrochen und haben Werkzeuge und Geräte gestohlen. Wolfsburgs Polizei ermittelt.

Wolfsburgs Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch samt Diebstahl in der Dieselstraße. (Symbolbild)

Unbekannte Täter sind zwischen Mittwochabend, 18 Uhr, und Donnerstagmorgen, 6 Uhr, in eine Lagerhalle sowie zwei darin abgestellte Dienstkraftfahrzeuge der Stadt Wolfsburg eingebrochen. Dabei haben sie Werkzeuge und Arbeitsmaschinen in noch festzustellender Anzahl aus der Halle gestohlen, wie die Wolfsburger Polizei erläutert.

Am Morgen stellte ein Mitarbeiter der Stadt Wolfsburg bei Arbeitsbeginn fest, dass in die Lagerhalle in der Dieselstraße eingebrochen worden war. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter durch ein Rolltor Zutritt zu der Lagerhalle. Einen nahezu identischen Fall hatte Wolfsburgs Polizei schon Anfang November vermeldet.

Wolfsburgs Polizei hofft auf Zeugen zu Lagerhallen-Einbruch

Auch bei diesem Einbruch in der Dieselstraße gehen die Ermittler von mindestens zwei Tätern aus. „Des Weiteren dürften die Einbrecher mit einem größeren Fahrzeug zum Tatort gefahren sein, um das Diebesgut abtransportieren zu können.“

Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Telefonnummer (05361) 46460 zu melden.

