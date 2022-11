Streit über Fahrkarte: 18-Jähriger sticht auf 49-Jährigen ein

Hildesheim. Ein Fahrkartenkauf am Hildesheimer Bahnhof ist eskaliert, in Hannover wurden zwei Fußgängerinnen angefahren. Der Polizei-Überblick für Niedersachsen.

Bei einem Messerangriff im Hildesheimer Hauptbahnhof ist in der Nacht zum Sonntag ein 49 Jahre alter Mann verletzt worden. Der Mann hatte zusammen mit seinem zwei Jahre älteren Bruder an einem Fahrkartenautomaten in der Vorhalle gestanden, sagte ein Polizeisprecher. Als eine Fahrkarte auf den Boden fiel, sei ein Streit mit einem 18-Jährigen über den Fahrschein entstanden. Im Verlauf habe der 18-Jährige den ihm unbekannten 49-Jährigen mit einem Messer an der Schulter verletzt. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Zwei Frauen auf Fußweg angefahren – Lebensgefahr

Zwei Frauen sind auf einem Gehweg in Hannover von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Eine von ihnen schwebe nach dem Unfall am Samstagnachmittag in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Zwei Autos hatten den Angaben zufolge an einem Fußgängerüberweg gewartet. Ein drittes Auto sei aufgefahren und auf den Gehweg geschleudert worden. Auf Bildern von der Unfallstelle war zu sehen, wie der Wagen vor einer Hauswand zum Stehen kam. Dessen Fahrer sei in ein Krankenhaus gekommen. Ein Hund, den die beiden Frauen mitführten, blieb unverletzt.

Fünf Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Cloppenburg sind zwei 8 und 11 Jahre alte Kinder schwer verletzt worden. Drei weitere Menschen erlitten leichte Verletzungen, wie die Polizei in der Nacht zum Sonntag mitteilte. Demnach hatte ein 33-jähriger Autofahrer auf die Auffahrt zur Bundesstraße 72 abbiegen wollen und den entgegenkommenden Wagen eines 40-Jährigen übersehen. Unter den Leichtverletzten ist neben den Fahrern auch der Beifahrer des 33-Jährigen. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

Mehr aus Niedersachsen:

Autos stoßen zusammen – drei Menschen verletzt

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos sind in Samern (Landkreis Grafschaft Bentheim) drei Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Der Polizei zufolge war eine 58 Jahre alte Frau am Samstagnachmittag mit ihrem Auto in Richtung Autobahn 31 abgebogen, als sie mit einem entgegenkommenden Wagen kollidierte. Die 58-Jährige sowie der 87 Jahre alte Fahrer des zweiten Autos wurden schwer verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 76 Jahre alte Beifahrer des 87-Jährigen erlitt leichte Verletzungen.

Feuer in Klavierwerkstatt zerstört Gebäude und Instrumente

Ein Brand in einem Holzhaus mit Klavierwerkstatt hat in Hatten (Landkreis Oldenburg) ein ganzes Gebäude sowie zahlreiche Klaviere zerstört. Der Polizei zufolge waren die Flammen in der Nacht zu Sonntag aus zunächst unbekannter Ursache ausgebrochen. Ein Bewohner, der im Obergeschoss des Hauses wohnte, bemerkte das Feuer und versuchte zunächst, es selbst zu löschen. Einsatzkräfte der Feuerwehr bekamen die Flammen später unter Kontrolle.

Das Holzhaus und ein Trecker konnten nicht mehr gerettet werden, hieß es weiter. Verletzte gab es jedoch nicht. Auch ein Übergreifen des Brandes auf andere Gebäude und ein umliegendes Waldgebiet konnte verhindert werden. Angaben zur Schadenshöhe gab es zunächst nicht.