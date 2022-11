Kreis Gifhorn: Wohnhaus in Rolfsbüttel brannte lichterloh

Großbrand in Rolfsbüttel im Kreis Gifhorn

Großbrand in Rolfsbüttel: Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in der Straße Katzhagen ist ein Wohnhaus sowie ein angrenzendes Stallgebäude völlig niedergebrannt. Mehr als 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus der Samtgemeinde Papenteich waren am Sonntag mehrere Stunden im Einsatz.

Foto: Dirk Kühn / FMN