Braunschweig: Vollsperrung der B4 – Busse fahren anders

Braunschweig. Für Baumaßnahmen wird die Bundesstraße 4 in Richtung Braunschweig-Innenstadt am kommenden Wochenende vollgesperrt. Erfahren Sie hier die Details.

Verkehrsteilnehmer müssen sich am kommenden Wochenende auf Verkehrsbehinderungen in Braunschweig einstellen. Ab Freitag, 11. November, 18 Uhr, bis Montag, 14. November, 5 Uhr, wird die Bundesstraße 4 in Richtung Braunschweig-Innenstadt am Kreuz Süd vollgesperrt. In diesem Zeitraum wird der Fahrbahnanschluss des neuen Brückenbauwerks der B4 an die Abfahrtsrampe zur Autobahn 39 Richtung Salzgitter/Kassel hergestellt. Abschließend wird der stadteinwärts fahrende Verkehr auf das neue Brückenbauwerk geschwenkt. Bereits ab Mittwoch, 9. November, 12 Uhr, erfolgt auf der B4 im Bereich der Baustelle eine einstreifige Verkehrsführung in Richtung der Braunschweiger Innenstadt, um vorbereitende Arbeiten ausführen zu können.

Umleitungsempfehlungen über Wolfenbüttel und Rüningen

Die Umleitung des Verkehrs auf der A36 aus Richtung Bad Harzburg kommend findet großräumig ab der Anschlussstelle (AS) Wolfenbüttel-Nordwest satt. Über die U23 gelangen die Verkehrsteilnehmer über Thiede und die B248 zur AS Braunschweig Rüningen-Süd, um auf die A39 in Richtung Wolfsburg zu fahren. Verkehrsteilnehmer mit Fahrtziel Braunschweig-Innenstadt nutzen das Autobahndreieck Braunschweig-Südwest und die A391 zur Umfahrung.

Die eigentliche Vollsperrung in Richtung Braunschweig-Innenstadt beginnt unmittelbar vor den Brückenüberfahrten des Kreuz Süd. Verkehrsteilnehmer auf der B4 beziehungsweise A36 aus Richtung Bad Harzburg mit Fahrtziel Braunschweig-Innenstadt oder Kassel/Salzgitter folgen am Kreuz Süd der Umleitung Richtung Kassel. Diese führt zunächst über die Rampe zur A39 in Richtung Wolfsburg, um an der Anschlussstelle Braunschweig-Südstadt in Fahrtrichtung Kassel zu wenden. Die empfohlene Umleitungsroute für Verkehrsteilnehmende mit Fahrtziel Braunschweig-Innenstadt führt über das Autobahndreieck Braunschweig-Südwest und die A391.

Buslinie 420 wird ab Freitag umgeleitet

Aufgrund der Arbeiten muss die Buslinie 420 ab etwa 18 Uhr am Freitag, 11. November, und voraussichtlich bis 5 Uhr am Montag, 14. November, in Fahrtrichtung Braunschweig umgeleitet werden. Die Haltestellen „Richmondweg“ und „Bürgerpark“ können in diesem Zeitraum in dieser Fahrtrichtung nicht bedient werden. Ab „Hauptbahnhof“ verkehren die Busse wieder auf dem regulären Linienweg. In Fahrtrichtung Wolfenbüttel wird derweil keine Umleitung notwendig und es können alle Haltestellen bedient werden.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg:

Nach dieser Baumaßnahme fließt der Verkehr am Kreuz Süd komplett auf den neu errichteten Brücken, die drei Behelfsbrücken sind vollständig außer Betrieb und stehen zur Demontage bereit. Zum Ausheben der drei nicht mehr benötigten Behelfsbrücken ist am Wochenende von Freitag, 18. November, ab 18 Uhr bis Montag, 21. November, zirka 5 Uhr morgens eine erneute Vollsperrung beider Fahrtrichtungen der A39 sowie B4 notwendig.