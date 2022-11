Braunschweiger Weihnachtsmarkt: Öffnungszeiten und Programm

Braunschweig. Am Mittwoch geht’s los – alle Fakten auf einen Blick: Musik, Weihnachtswerkstatt, Kindertheater, Flöße im Burggraben, Blick vom Rathausturm...

Auf dem Burgplatz wird am Mittwoch, 23. November, ab 17.45 Uhr der Braunschweiger Weihnachtsmarkt eröffnet.

Traditionsgemäß begrüßt der Braunschweiger Weihnachtsmarkt seine Besucher am Mittwoch, 23. November, wieder mit der Eröffnungszeremonie auf dem Burgplatz: Ab 17.45 Uhr lockt das Blechbläserensemble des Doms unter der Leitung von Kantor Witold Dulski mit weihnachtlichen Klängen. Punkt 18 Uhr werden Oberbürgermeister Thorsten Kornblum und Dompredigerin Cornelia Götz per Knopfdruck den Weihnachtsmarkt zum Leuchten bringen – dazu läuten die Glocken des Doms.

Bis zum 29. Dezember laden 130 Stände rund um Dom und Burg Dankwarderode sowie auf dem Platz der Deutschen Einheit dazu ein, die Adventszeit in Braunschweig zu genießen. Darunter sind dieses Mal acht neue Stände. Zum Angebot gehören unter anderem handgefertigte Weihnachtsdekorationen, hochwertige Gewürze aus regionaler Herstellung und Strickware aus Alpakawolle – genauso auch weihnachtliche Spezialitäten wie Braunkohl und Heideschinken, Mumme-Bier und Glühwein oder gebrannte Mandeln und Schmalzkuchen.

Der Standplan des Stadtmarketings zeigt viele Infos zum jeweiligen Angebot.

Öffnungszeiten des Braunschweiger Weihnachtsmarktes

Geöffnet ist montags bis samstags 10 bis 21 Uhr, sonntags und feiertags 11 bis 21 Uhr. Am 24. und 25. Dezember herrscht Marktruhe, damit auch die Marktleute ein besinnliches Weihnachtsfest mit ihren Lieben verbringen können. Marktschluss am 29. Dezember ist um 20 Uhr.

Übrigens: An allen Ständen und den Fahrgeschäften sind die Weihnachtsmarkt-Gutscheine einlösbar. Wer seiner Familie oder Freunden schon vor der Bescherung eine Freude machen möchte, kann die Gutscheine im Wert von zwei Euro in der Touristinfo, Kleine Burg 14, erwerben.

Das musikalische Begleitprogramm auf dem Weihnachtsmarkt

An mehreren Tagen sorgen regionale Chor- und Orchestergruppen für besinnliche Momente:

Freitag, 25. November: 18.30 Uhr, Blechbläserensemble am Braunschweiger Dom

18.30 Uhr, Blechbläserensemble am Braunschweiger Dom Samstag, 26. November: 18 Uhr, Mascheroder Drehorgelmusik

18 Uhr, Mascheroder Drehorgelmusik Donnerstag, 1. Dezember: 18.30 Uhr, 1. Allgemeines Blasorchester

18.30 Uhr, 1. Allgemeines Blasorchester Freitag, 2. Dezember: 18.30 Uhr, Blechbläserensemble am Braunschweiger Dom

18.30 Uhr, Blechbläserensemble am Braunschweiger Dom Montag, 5. Dezember: 18 Uhr, Lammari Cantat

18 Uhr, Lammari Cantat Donnerstag, 8. Dezember: 17.15 Uhr, Chorgemeinschaft Stöckheim

17.15 Uhr, Chorgemeinschaft Stöckheim Freitag, 9. Dezember: 18.30 Uhr, Posaunenchor der Propstei Braunschweig

18.30 Uhr, Posaunenchor der Propstei Braunschweig Mittwoch, 14. Dezember: 18.30 Uhr, Musikzug DBKJ Wendenburg

18.30 Uhr, Musikzug DBKJ Wendenburg Donnerstag, 15. Dezember: 18.30 Uhr, Aka-Blas

18.30 Uhr, Aka-Blas Sonntag, 29. Dezember: 18.30 Uhr, Abschluss zum Mitsingen mit dem Blechbläserensemble

An den Adventssonntagen 27. November, 4. und 18. Dezember gibt es zudem jeweils von 16.20 bis 16.50 Uhr weihnachtliche Trompeten- und Posaunenklänge vom Rathausbalkon.

Auch im Dom wird es musikalisch: Bei der Weihnachtskulturwoche vom 10. bis zum 18. Dezember stimmen Aufführungen des Weihnachtsoratoriums, Orgelkonzerte sowie das Quempas-Singen der Domsingschule auf die Feiertage ein. Mehr Informationen finden Sie auf der Internetseite des Doms.

So öffnet die Weihnachtswerkstatt für Kinder

Kinder können wieder viel erleben. Vom 24. November bis 23. Dezember öffnet zum Beispiel die Weihnachtswerkstatt im Burggraben – montags bis samstags 10 bis 19 Uhr, sonntags 11 bis 19 Uhr (maximale Belegung: 12 Kinder). Während die Eltern über den Markt bummeln, können sich Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren hier vergnügen. Das Angebot ist kostenlos.

Montags und sonntags ist Spielzeit: Groß- und Holzspielgeräte sowie Gesellschaftsspiele stehen zur Verfügung und laden ein, Neues kennen zu lernen. Dienstags und freitags gestalten die Kinder unter Anleitung ihren persönlichen Weihnachtsgruß aus verschiedenen Naturmaterialien oder mit dem eigenen Foto. Mittwochs werden im Wachstauchbecken Kerzen farbig gestaltet. Donnerstags und samstags wird gebastelt. Alle Werke können selbstverständlich anschließend mit nach Hause genommen werden.

Geschlossene Gruppen können montags bis freitags von 10 bis 15 Uhr an der Weihnachtswerkstatt teilnehmen. Anmeldung vorab unter 0531/26309944 oder per Mail an info@event-service.de.

Das Kindertheater führt wieder mehrere Stücke auf

Beim kostenlosen Kindertheaterprogramm können die jungen Gäste in die Welt der Märchen und Geschichten eintauchen.

Puppentheater an der Heinrichslinde: Für die ganz Kleinen wird täglich vom 1. bis 23. Dezember von 11 bis 11.15 Uhr das Puppentheaterstück „Rudi und das verschwundene Paket“ gespielt.

Kindertheater im Großen Saal der Handwerkskammer: Das Kindertheater findet in diesem Jahr erstmals im Großen Saal der Handwerkskammer, Burgplatz 2, statt.

Sterntaler: Samstag, 26. November, 14 Uhr, ab 4 Jahren, 40 Minuten. Frau Mond schaut auf die Erde und sieht ein armes Kind. Voller Mitleid teilt dieses Kind mit anderen das Wenige, was es hat – sein Brot, seine Mütze, sein Leibchen, sein Röckchen und auch der nackte Hase geht nicht leer aus, bis … die Himmelslichter aufleuchten, zu tanzen beginnen und das Kind aus der Sternenwelt reich beschenkt wird. Eine poetische Erzählung untermalt mit Kinderliedern und Reimen. (Theater Anke Berger)

Weihnachten im Tal der Trolle: Samstag, 10. Dezember, 14 Uhr, ab 3 Jahren, 45 Minuten. Im hohen Norden Finnlands liegt unter einer dicken Schneedecke das Tal der Trolle. Kurz vor Weihnachten wacht der kleine Troll plötzlich auf. Alles ist so anders als im Sommer! Weihnachten, fragen sich die Trolle, was mag das sein? Ein verschmitztes Theaterstück über die Frage, was Weihnachten eigentlich ist, und über den Zauber des Winters. (Theater Fadenschein)

Kanto: Samstag, 3. Dezember, 14 Uhr, ab 4 Jahren, 40 Minuten. Kanto, ein kleiner Waldkerl, lebt zufrieden auf einer Wiese im Wald. Da sind seine Pilze und Himbeeren. Aber da ist auch eine Tür. Was mag dahinter sein? Führt sie in den Berg? Oder in ein Gewölbe mit kostbaren Schätzen? Oder kommt dahinter noch eine Tür? (Fadenschein Klassik)

Die Weihnachtsgans Auguste: Samstag, 17. Dezember, 14 Uhr, ab 4 Jahren, 40 Minuten. Das Drama beginnt mit einem Herzenswunsch. Für Vater Löwenhaupt gehört zum Weihnachtsfest ein duftender Festtagsbraten mit viel Soße und Klößen. Schon Wochen vorher kauft er eine lebende Gans zum Mästen, die von seinen Kindern, vor allem Peter, bald innigst geliebt wird. Und nun haben auch die Kinder einen Herzenswunsch. Einen „ganz“ anderen. (Theater Anke Berger)

Wunschzettel für den Weihnachtsmann

Ganz wichtig: Wunschzettel-Briefe für den Weihnachtsmann können direkt vom Weihnachtsmarkt aus verschickt werden, kündigt das Stadtmarketing an. Bis zum 11. Dezember hängt ein roter Wunschzettel-Briefkasten direkt neben der Weihnachtswerkstatt. Hier sind auch Wunschzettel und Umschläge erhältlich. Die Wunschzettel-Briefe, die zu Hause gebastelt wurden, dürfen natürlich ebenfalls eingeworfen werden. Die Post geht an den Weihnachtsmann in Himmelsthür. Damit er auch antworten kann, sollte auf den Wunschzettel-Briefen unbedingt der Absender stehen!

Noch freie Plätze auf den Flößen im Burggraben

Die überdachten Flöße im historischen Burggraben der Burg Dankwarderode sind seit Jahren ein beliebter Treffpunkt. Auch größere Gruppen finden dort Platz für eine gesellige Runde. Sitzplätze sind nicht vorhanden. Alle Flöße stehen während der Öffnungszeit bis 14 Uhr grundsätzlich zur freien Verfügung. Das Floß „Heinrich“ ist darüber hinaus während der gesamten Öffnungszeit zur allgemeinen Nutzung freigegeben.

Eine Buchung von Flößen ab 14 Uhr ist erst ab einer Gruppengröße von zehn Personen möglich. Etwa 20 Personen finden auf allen Flößen bequem Platz. Die Nutzung der Flöße ist laut dem Stadtmarketing auch mit einer geringfügig höheren Personenzahl möglich.

Das Team der Burgschänke bedient die Gäste auf den Flößen mit Getränken. Eine Bewirtung mit Speisen ist nicht möglich. Man kann sich aber von den Ständen des gesamten Weihnachtsmarktes Speisen und Getränke mit auf das Floß nehmen.

Die Kosten für ein Floß: 15 Euro pro Stunde, maximal zwei Stunden. Tickets sind in der Touristinfo erhältlich und auch online. Für einige Tage sind zwar schon alle Plätze ausgebucht – aber es gibt noch jede Menge freie Flöße.

Führungen durch die weihnachtliche Innenstadt und mit Blick vom Rathausturm

Zum Braunschweiger Weihnachtsmarkt lohnt sich der Blick vom Rathausturm ganz besonders. Eine Führung wird vom 25. November bis 23. Dezember jeweils freitags, samstags und sonntags um 18 Uhr und 19 Uhr angeboten. Bis zur Aussichtsplattform müssen insgesamt 161 Treppenstufen bewältigt werden. Ein Aufzug steht nicht zur Verfügung. Die Teilnehmer erhalten bei der einstündigen Führung unter anderem Antworten auf Fragen wie diese: Warum steht der Rathausturm nicht in der „Mitte“ des Gebäudes? Was hat sich der Erbauer Ludwig Winter bei der Planung des Gebäudes gedacht?

Alle Informationen zur Anmeldung für die Turmführung gibt es beim Stadtmarketing.

Ein Angebot für Gruppen: Weihnachtlicher Stadtspaziergang rund um den Burglöwen (anderthalb Stunden). Der Weg führt durch die Innenstadt – vom historischen Altstadtmarkt mit Gewandhaus, Altstadtrathaus, Martinikirche und Marienbrunnen zum Burgplatz und endet auf dem Weihnachtsmarkt. Die Teilnehmer erfahren viel über die mehr als 500 Jahre alte Tradition des Weihnachtsmarkts und bekommen einen Einblick in das Schaustellerleben.

Alle Informationen zur Anmeldung für den Stadtspaziergang gibt es beim Stadtmarketing.

Stadtmarketing: „Umweltbewusst und energiesparend“

„Vor dem Hintergrund der Energiekrise brachten die Planungen des Braunschweiger Weihnachtsmarktes besondere Herausforderungen mit sich“, erläutert das Stadtmarketing. In diesem Jahr werde man die Illuminierung des Burggrabens reduzieren, auf die Fensterbeleuchtung der umliegenden Gebäude verzichten und insgesamt die Beleuchtungsdauer einschränken.

„Mit diesen Einsparungen haben wir eine gute Lösung gefunden, wie wir auch in diesem Jahr die besondere adventliche Stimmung auf dem Markt kreieren können und gleichzeitig der aktuellen Situation Rechnung tragen“, so Stadtmarketing_Geschäftsführer Gerold Leppa.

Zusätzlich verpflichtet das Stadtmarketing, das selbst bereits 2013 seine Marktbeleuchtung auf LED umgestellt habe, die Standbetreiberinnen und -betreiber zur Nutzung von energiesparender LED-Technik und ruft „darüber hinaus grundsätzlich zum Energiesparen auf“.

Informationen zum Weihnachtsmarkt und dem Begleitprogramm im Internet unter www.braunschweig.de/weihnachtsmarkt

