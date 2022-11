Hannover. Etwa vier Wochen nach der Landtagswahl in Niedersachsen haben SPD und Grüne den Koalitionsvertrag unterschrieben.

Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen, und Julia Willie Hamburg (Bündnis 90/Die Grünen), stehen bei der Vorstellung des Koalitionsvertrages von SPD und Grüne in Niedersachsen auf der Bühne.

Rund einen Monat nach der Landtagswahl haben Niedersachsens SPD und Grüne am Montag in Hannover ihren Koalitionsvertrag unterschrieben. SPD-Politiker Stephan Weil soll am Dienstag im Landtag zum dritten Mal als Ministerpräsident gewählt werden.

