Einbrecher klauen Kabel aus Geschäft im Kreis Peine

Peine. Im Kreis Peine in Groß Ilsede sind Einbrecher in ein Geschäft eingebrochen. Ein 51-Jähriger ist unter Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren.

Unbekannte Täter sind in ein leerstehendes Geschäft in der Eichstraße in Groß Ilsede im Kreis Peine eingebrochen. Die Tat ist im Zeitraum vom Freitagnachmittag, 28. Oktober, 15 Uhr bis zum Mittwochmorgen, 2. November, 9 Uhr geschehen, berichtet die Polizei.

Aus den Räumlichkeiten wurden mehrere Kabel entwendet, heißt es weiter. Anschließend verließen die Täter laut Meldung unerkannt die Räumlichkeiten. Personen, die tatrelevante Hinweise in Zusammenhang mit den genannten Einbrüchen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Peine unter der Telefonnummer (05171) 9990 zu melden.

Versuchter Einbruch in Ilsede im Kreis Peine

In den frühen Morgenstunden des Freitages versuchten unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Lahmorgen in Oberg zu gelangen. Nachdem zunächst versucht wurde, zwei Terrassentüren aufzuhebeln, scheiterten die Täter ein gekipptes Fenster zu öffnen, so die Polizei. Dabei wurden sie jedoch gestört, brachen die Tat ab und flüchteten unerkannt, heißt es weiter.

Lesen Sie mehr Polizei-Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg:

51-Jähriger fährt im Kreis Peine unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Freitagmorgen wurde ein 51-jähriger mit seinem Landrover am Zimmerplatz in Hohenhameln im Kreis Peine festgestellt. Im Rahmen der Überprüfung des Fahrzeugführers ergaben sich Anhaltspunkte für die Beeinflussung durch Betäubungsmittel, so die Polizei.

Es wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst und der Führerschein des Fahrzeugführers beschlagnahmt. Weiterhin wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.