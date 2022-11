Braunschweig. Auf dem Heimweg ist der Braunschweiger in der Friedrich-Wilhelm-Straße angegriffen worden. Er kam ins Krankenhaus – seine Geldbörse fehlte später.

Polizei Braunschweig Raub in Braunschweig: Gruppe attackiert und bestiehlt 41-Jährigen

In der Nacht zu Samstag ist ein 41-Jähriger auf der Friedrich-Wilhelm-Straße ausgeraubt worden. Eine bislang unbekannte Gruppe verletzte den Braunschweiger mit Faustschlägen und stahl seine Geldbörse samt Inhalt.

Wie die Braunschweiger Polizei mitteilt, hatte sich der Mann gegen 1.45 Uhr auf dem Heimweg befunden. Er wollte in die Straßenbahn in Richtung Weststadt einsteigen, als er „plötzlich und unvermittelt von einer Gruppe Jugendlicher“ angegriffen wurde. Der Mann stürzte zu Boden und konnte seine Angreifer nicht erkennen, als diese sich anschließend vom Tatort entfernten.

Im Krankenhaus stellte der 41-Jährige fest, dass seine Geldbörse mitsamt Inhalt fehlte. Die Polizei wurde nach der Tat alarmiert. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Raubes eingeleitet.

