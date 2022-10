Ende Oktober, 25,2 Grad in Helmstedt! Auch im Harz Rekordwerte

In Helmstedt hat der Deutsche Wetterdienst am Freitag 25,2 Grad gemessen. Damit gilt der 28. Oktober als offizieller Sommertag.

Mit mehr als 25 Grad wurden in Helmstedt Ende Oktober sommerliche Temperaturen gemessen. Exakt 25,2 Grad zeigte die Messstation im Ortsteil Emmerstedt am Freitag an, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag. In Bad Harzburg im Landkreis Goslar zeigte das Thermometer 24,6 Grad an. In Quedlinburg kletterte das Thermometer sogar auf 26,2 Grad. Bisher sei es nach Angaben des DWD in diesem Monat deutlich wärmer als durchschnittlich im Oktober.

Ein Nachtrag zu gestern. Es war ganz schön warm in einigen Teilen des Landes. Spitzenreiter war dabei Müllheim im südwestlichen Baden-Württemberg mit 28,7 Grad. Auch im Harzumfeld wurden beispielsweise in Quedlinburg in Sachsen-Anhalt sommerliche 26,2 Grad erreicht. /V pic.twitter.com/n7jFNv5nZm — DWD (@DWD_presse) October 29, 2022

Laut den DWD könnten in unserer Region weitere Rekordwerte gemessen werden. „In Wolfsburg und Braunschweig war es seit der kontinuierlichen Erfassung der Tageshöchstwerte im Jahr 1961 an einem 30. Oktober noch nie so warm, wie es jetzt für diesen Tag vorhergesagt wird“, erklärte Natascha Papenbusch vom DWD des Seewetteramtes in Hamburg gegenüber unserer Zeitung.

So datiere der bisherige Spitzenwert laut DWD für einen 30. Oktober in Braunschweig und Wolfsburg aus dem Jahr 2005. Hier wurden in der Löwenstadt 21,3, in der VW-Stadt sogar 22 Grad gemessen.

An diesem Sonntag werden 23 Grad in weiten Teilen der Region erwartet, andernorts kann das Thermometer sogar noch höher klettern. Am Nordrand des Harzes seien zum Start des langen Wochenendes laut DWD sogar fast 25 Grad möglich. Träfe die Prognose ein, könnte man hochoffiziell von einem Sommertag sprechen – und das Ende Oktober.

Hoch „Zacharias“ und Tief „Iris“ sorgen für sommerliche Gefühle

Warum ist das Wetter so wie es ist? Das Hochdruckgebiet „Zacharias“ über Osteuropa und das Tiefdruckgebiet „Iris“ über dem Nordatlantik sorgen dafür, dass eine für die Jahreszeit ungewöhnlich warme Luftmasse über Spanien und Frankreich nach Deutschland zieht.

Laut Meteorologen wird es im November dafür, der Jahreszeit entsprechend, wieder herbstlicher – also wechselhafter und kühler.