Unfall zwischen Barwedel und Ehra – Lkw kracht gegen Eiche

Barwedel. Ein Lkw kam von der B248 ab und fuhr gegen einen Baum. Dabei verletzte er sich. Außerdem: Ein Mann stahl Alkohol aus einem Supermarkt in Wittingen.

Ein Lkw ist am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr in einen Baum gefahren. Wie die Feuerwehr berichtet, war der 52-jährige Fahrer zwischen Barwedel und Ehra auf der Bundesstraße 248 unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann auf gerader Strecke von der Fahrbahn ab und kollidierte dabei mir einer am Straßenrand stehenden Eiche. Diese fiel durch die Wucht des Zusammenstoßes um. Der Lkw kam 50 Meter weiter auf dem angrenzenden Feld zum Stehen.

Zwei Rettungswagen aus Ehra-Lessien waren als erstes am Einsatzort und übernahmen die Versorgung des Fahrers. Nach einer ersten Untersuchung konnte der Mann eigenständig das Fahrzeug verlassen. Vorsorglich brachten Rettungskräfte den leicht Verletzten in das Klinikum Gifhorn.

Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr Ehra-Lessien übernahmen unter Leitung des Stellvertretenden Gemeindebrandmeister Peter Eisener die Absicherung der Einsatzstelle. Für etwa 30 Minuten sperrten sie dafür die B248 voll.

Diebstahl aus Wittinger Supermarkt – Polizei bittet um Hinweise

Ein unbekannter Mann hat am Montagnachmittag gegen 17 Uhr Kleidung und Alkohol aus einem Supermarkt gestohlen. Nach Angaben der Polizei wollte der Tatverdächtige mit einer Tüte einen Edeka-Markt an der Celler Straße in Wittingen verlassen. Dabei löste das Sicherheitssystem des Markts Alarm aus. Daraufhin verließ der Mann das Geschäft fluchtartig.

Eine Angestellte und eine Kundin verfolgten den Ladendieb. Auf einem angrenzenden Parkplatz ließ er seine Tüte zurück und entkam seinen Verfolgern. In dieser Tüte fand die Angestellte 16 Flaschen hochwertigen Alkohols und Kleidung im Wert von über 600 Euro.

Den flüchtigen Mann beschrieben Zeugen als etwa 1,60 Meter groß und auffällig schlank. Er trug einen dunklen Kapuzenpullover, Jeans und eine schwarze, lange Jacke. Die Polizei Wittingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Tatverdächtigen und dessen Fluchtrichtung gesehen haben. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer (05831) 252880 entgegen.