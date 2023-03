Salzgitteraner im TV – bei diesen Shows waren sie schon

Die 21-jährige Monika Gajek aus Salzgitter ist bei der 20. Staffel der Castingshow „DSDS“ dabei. Sie hat es von allen Teilnehmenden aus Salzgitter bislang am weitesten geschafft: Im „Recall-Finale“ in Thailand singt sie „People Help The People“ von Birdy. Am Samstag, 25. März 2023, entscheidet sich, ob die 21-Jährige es sogar auf die große Bühne der Liveshows in Köln schafft.

Aber Monika Gajek ist nicht die einzige Salzgitteranerin, die sich im Fernsehen vor großem Publikum präsentiert. Große Auftritte hatten Menschen aus der Stahlstadt beispielsweise schon bei „Rosins Restaurants“, „Hochzeit auf den ersten Blick“ dem „perfekten Dinner“ oder der „Shopping Queen“. Hier gibt es einen Überblick.

Monika Gajek (21) aus Salzgitter ist Kandidatin bei der 20. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar". Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Roxane Wilhelmus rockte die Sendung „Shopping Queen“

Die 35-jährige Roxane Wilhelmus, genannt Roxy, ging für Salzgitter bei der beliebten VOX-TV-Show „Shopping Queen“ ins Rennen. Sie durfte im März 2023 in der Dienstagsausgabe der Sendung shoppen gehen. Aufgabe war es, im Sinne der Nachhaltigkeit, einen selten getragenen „Fehlkauf“ mit neuen Kleidungsstücken zu einem Hingucker zu kombinieren. Am Ende stellte sie sich dem Urteil von Designer Guido Maria Kretschmer und vier anderen Kandidatinnen. So schnitt die 35-jährige im Finale der Sendung ab.

Salzgitteranerin Kinga gab beim Blind-Wedding das Ja-Wort

Sich trauen lassen, ohne den anderen vorher je gesehen zu haben? Kinga aus Salzgitter wagte es – in der Soap „Hochzeit auf den ersten Blick“ auf Sat1 im Oktober 2022. In der Doku-Soap suchen Singles ihr großes Glück mit einer Besonderheit: Sie werden eine Person heiraten, die sie vorher noch nie gesehen haben. Ein Team aus Fachleuten, zu denen beispielsweise Psychologen gehören, analysieren dafür die Interessen der vielen Bewerber seit 2014 immer wieder in neuen Staffeln der Soap. So lief es für Kinga aus Salzgitter. Und so spricht sie nach der Sendung über die folgenschwere Entscheidung.

Kinga aus Salzgitter heiratete Morten aus Nordrhein-Westfalen 2022 in der Sendung „Hochzeit auf den ersten Blick“. Foto: SAT1

DJ Detlef beim Supertalent

Detlef Meineke, in Salzgitter bekannt als DJ Detlef, kam schon 2016 groß raus: Gemeinsam mit seinem Partner, Christian Pätzold, war erin der RTL-Fernsehsendung „Das Supertalent“ zu sehen. Meineke und Pätzold aus Holle schlossen sich ganz spontan zu einem Tanz und Gesangs-Duo zusammen: Gemeinsam performten sie Howard Carpendales „Ich geb’ mir selbst ne Party“. Während der Auftritt bei RTL wohl Meinekes Karriere einen ordentlichen Schub verlieh, konnte er die Jury seinerzeit nicht überzeugen. Er und Pätzold flogen in der ersten Runde raus.

Detlef Balduin Meineke alias DJ Detlef (links) aus Salzgitter trat mit Christian Pätzold bei der Show "Das Supertalent" auf RTL auf. Foto: RTL

Musik-Formate, in denen Salzgitteraner unterwegs waren

Weiter geht es mit dem TV-Format „The Voice of Germany“. Darüber sind Musiker wie Max Giesinger oder Michael Schulze erfolgreich geworden, doch auch eine Künstlerin aus Salzgitter versuchte dort ihr Glück. Nämlich die Sängerin Meike Hammerschmidt, Frontfrau der Band „Earphoria“ die alljährlich „Ringelheim rockt“ organisiert, die aber auch schon in der Jury des Salzig-Bandcontestes saß, belegte in der Musik-Show im Jahr 2017 den zweiten Platz. Mit seinem musikalischen Talent hat sich 2020 auch der damals 19-Jährige Isa Berisha in den Recall der Casting-Show „DSDS“ gesungen. Vor der nächsten Runde schied er allerdings aus. Damals wollte er einen größeren Fokus auf die Schule legen, wie er sagte. Das sei wichtiger.

Besuch von Sternekoch Frank Rosin in Lebenstedt

Aber auch Sternekoch Frank Rosin, der im Fernsehen verzweifelten Wirten aus ihrer Not hilft, hatte im Jahr 2019 das damalige Restaurant „Auf zu Manu“, das an der Neißestraße betrieben wurde, mit seiner Show „Rosins Restaurants“ begleitet. Langfristige Hilfe konnte er allerdings nicht leisten. Das Restaurant schloss während der Corona-Pandemie aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage.

Nico Gargiulo, Maria Matthies und Manuela Erlitz hinter der Theke bei "Auf zu Manu" in Lebenstedt Foto: Bernward Comes / Salzgitter Zeitung

Kritik um die Sendung „Hartz und Herzlich“

Für viel Aufsehen, aber nicht unbedingt zur Freude aller Anwohner aus Salzgitter, sorgte 2018 die RTL2-Sendung „Hartz und Herzlich“. Folgen der Sendung laufen immer noch in unregelmäßigen Abständen beim Sender. Laut der Aussage des Senders geht es in dem Format um die Darstellung der Lebensumstände von Personen, die meist mit Hartz IV ihr Leben bewältigen müssen. Es werde gezeigt, wie damit umgegangen und der Weg aus dem Arbeitslosengeld geschafft werden könne. Bei der damaligen Erstausstrahlung hagelte es jedoch Kritik. Der Grundtenor: Die Sendung stellt das Stadtbild einseitig und negativ dar. In einem Statement erklärte der Sender nachfolgend, dass diese Außenwirkung nicht im Interesse von RTL2 sei. In Zukunft wolle man die Folgen von „Hartz und Herzlich“ anders gestalten.

Frührentner Thomas war einer der Protagonisten von "Hartz und Herzlich" in Salzgitter. Foto: Phil-Kevin Lux-Hillebrecht / Lux

Frührentner Thomas im Fokus

2018 stand das Schicksal des 47-jährigen Frührentners Thomas im Fokus, der bereits mit 16 Jahren Vollwaise wurde. Durch sein Trauma entwickelte er eine Alkoholsucht. Zum Leben blieben ihm 300 Euro im Monat. In der Sendung zeigt er, wie er versucht, durch die Suchtberatung sein Problem in den Griff zu bekommen, und wie er im Alltag klar kommt.

Kulinarische Seite Salzgitters beim „Perfekten Dinner“

Die kulinarische Seite der Stadt zeigten gleich zwei Hobbyköche beim „perfekten Dinner“. Chemso Belbekri und Jil Papenberg zauberten 2021 hochwertige Mahlzeiten in der heimischen Küche mit frischen Zutaten aus der Region und eigenen Rezepten. Den ersten Platz belegten sie allerdings nicht.

Gastgeberin Jil Papenberg aus Salzgitter bei der Vorbereitung für ihr „perfektes Dinner“. Foto: TVNOW / ITV Studios

Sonja Kühnau bei der „Shopping Queen“

Beim beliebten Shopping-Format des TV-Senders VOX „Shopping Queen“ versuchte bereits vor Roxane Wilhelmus schon eine Salzgitteranerin, den royalen Titel von Moderator Guido Maria Kretschmer verliehen zu bekommen: Sonja Kühnau zeigte sich damals begeistert, bei der Show mitzumachen. „Ich mag den Kretschmer total“, sagte sie damals. „Und ich war neugierig, wie das so ist, vor der Kamera unter Zeitdruck zu shoppen.“

Sonja Kühnau aus Salzgitter-Thiede war Kandidatin bei der VOX-Show "Shopping Queen". Foto: Privat

Ihr Fazit: „Es war richtig toll, ich würde es immer wieder machen.“ Als Beraterin hatte sie ihre Schwester mitgenommen. Den Sieg in die Stahlstadt bringen, konnte sie allerdings nicht.