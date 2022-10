Niedersachsen: Auto von Zug erfasst – Fahrerin hat großes Glück

Bei einer Kollision an einem Bahnübergang in Delmenhorst ist eine 28 Jahre alte Autofahrerin glimpflich davongekommen. Die Frau habe das Rotlicht übersehen und das Auto wurde von einem Triebwagen erfasst, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Verletzt wurde bei dem Unfall am Dienstagnachmittag niemand. An dem Auto entstand aber ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Lkw-Anhänger kippt bei Scheeßel um

Nach einem Unfall ist die Landesstraße 131 in Scheeßel (Landkreis Rotenburg) am Dienstag für mehr als fünf Stunden gesperrt gewesen. Der 43-jährige Fahrer eines Lkw mit Anhänger war am Nachmittag an einer Kreuzung in die L131 abgebogen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit verrutschte dabei die nicht ordnungsgemäß gesicherte gusseiserne Ladung. Der Anhänger kippte in den Straßengraben. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Landesstraße wurde nach der Bergung des Anhängers erst am Abend wieder freigegeben.

Geldautomat in Egestorf gesprengt

In Egestorf im Landkreis Harburg haben Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt. Anwohner meldeten am frühen Mittwochmorgen Explosionsgeräusche, wie die Polizei mitteilte. Zeugen erkannten mehrere Menschen an einem Haus, in dem sich ein Geldausgabeautomat befindet. Die Verdächtigen seien den Angaben zufolge kurz nach der Explosion mit einem hochmotorisierten Auto geflüchtet, zudem wurde ein weißer Kastenwagen gesehen. Es wurden mehrere Autos durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Anwohner aus dem beschädigten Haus wurden in einem Hotel untergebracht.

Umfangreiche Suchmaßnahmen, auch mit einem Polizeihubschrauber, waren zunächst erfolglos. Die Schadenshöhe und die Höhe des entwendeten Bargeldes sind noch nicht bekannt.

