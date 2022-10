Tödlicher Unfall: Autofahrer starb nach Frontalzusammenstoß

Nach dem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 3 bei Celle ist ein Fahrer gestorben. Der 58-jährige Mann aus Winsen an der Aller sei am Abend nach dem Unfall im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Montag mit. Bei dem Zusammenstoß am Samstagmittag waren zwei weitere Menschen verletzt worden.

Nach Erkenntnissen der Polizei war es vermutlich während des Überholens auf der B3 zwischen den Ortschaften Groß Hehlen und Wolthausen zu dem Zusammenstoß gekommen. Auch zwei weitere Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt, der genaue Hergang blieb aber zunächst unklar. Neben den Verletzungen des 58-Jährigen wurden eine 72-jährige Fahrerin schwer und eine 60-jährige Fahrerin leicht verletzt. Eine 46-jährige Frau blieb ohne Blessuren. Die B3 war zwischen Groß Hehlen und Wolthausen für mehrere Stunden gesperrt. Den Schaden bezifferte die Polizei auf etwa 30.000 Euro.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten aus Niedersachsen:

Maskenverweigerer aus Niedersachsen geht im ICE auf Polizisten los

Zwei Männer haben in Kassel einen ICE verlassen müssen, weil sie keinen vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz tragen wollten. Als eine Streife der Bundespolizei die Personalien der Männer aufnehmen wollte, ging einer von ihnen auf einen Polizisten los und verletzte diesen leicht, wie die Bundespolizei am Montag in Kassel mitteilte.

Der 21-Jährige aus Delmenhorst im Oldenburger Land wurde daraufhin gefesselt. Gegen ihn und seinen Begleiter wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Männer hatten am Sonntag in einem ICE gesessen und waren von einer Zugbegleiterin mehrfach aufgefordert worden, eine Maske anzuziehen. Weil die Männer sich weigerten, rief die Frau die Polizei.

Betrunkener Autofahrer fährt Loch in Hauswand

Ein betrunkener Mann ist in Menslage (Landkreis Osnabrück) mit seinem Auto in ein Haus geprallt und hat so ein Loch in die Wand gefahren. Nach Angaben der Polizei vom Montag wurden bei dem Fahrer 1,4 Promille Alkohol gemessen. Der 22-Jährige habe auf nasser Fahrbahn in einer Kurve die Kontrolle verloren, mit seinem Wagen zunächst ein geparktes Auto gerammt und sei anschließend mit der Hauswand kollidiert. Sowohl er als auch die Hausbewohner blieben bei dem Unfall in der Nacht zum Montag unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 20.000 Euro.

Ein beschädigtes Auto steht vor einer eingedrückten Hauswand. Das Auto war nach Polizeiangaben in einer Rechtskurve auf regennasser Fahrbahn von der Straße abgekommen und mit einer Hauswand kollidiert. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der 22-jährige Fahrer alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Foto: Ulf Zurlutter / dpa

Unfall mit Pedelecs – Mann übersieht Ehefrau beim Abbiegen

Ein Ehepaar ist bei Uelsen in der Grafschaft Bentheim mit ihren beiden Pedelecs zusammengestoßen. Die Ehefrau stürzte und wurde schwer verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Laut den Beamten hatte der 58 Jahre alte Ehemann am Sonntag seine Frau übersehen, als er von einer Straße nach links abbiegen wollte. Die 52-Jährige fuhr den Angaben zufolge links von ihrem Ehemann. Sie kam nach dem Unfall in eine Klinik.