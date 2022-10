Niedersachsen: Dem Navi vertraut – Auto fährt Treppe hinunter

Northeim. In Northeim hat eine Autofahrerin am Freitagabend ihrem Navi vertraut – und bog mit ihrem Wagen in einen Fußweg samt Treppe. Der Polizei-Überblick.

Ein Navigationsgerät hat einer Frau in Northeim einen bösen Streich gespielt. (Symbolbild)

Eine Autofahrerin ist in Northeim mit ihrem Wagen aus Versehen einen Fußweg mit mehreren Treppenstufen hinuntergefahren und stehen geblieben. Wie die Polizei aus Northeim am Samstag mitteilte, war die 58 Jahre alte Fahrerin den Angaben ihres Navigationsgerätes gefolgt. Das lotste sie demnach am Freitagabend von einer Straße nach rechts ab.

Die Frau bog auf den Fußweg ab und fuhr eine erste Treppe mit vier Stufen hinunter. Der Wagen kam vor der nächsten Treppe zum Stehen. Treppe und Auto wurden der Polizei zufolge leicht beschädigt. Die Bergung stand Samstagfrüh noch aus.

Quedlinburg: Betrunkener Transporterfahrer ohne Führerschein fährt gegen Hauswand

In Quedlinburg im Harz ist ein betrunkener 29-Jähriger mit einem Transporter gegen eine Hauswand gefahren und anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Die Polizei konnte den Mann kurz darauf am Freitagabend stellen, wie das Polizeirevier Harz am Samstag mitteilte.

Der 29-Jährige habe erheblich unter Alkoholeinfluss gestanden und besitze keine gültige Fahrerlaubnis. Der Schaden am Haus, das weiter bewohnbar ist, wurde zunächst auf 20.000 Euro geschätzt.

