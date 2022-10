Frontalzusammenstoß im Kreis Emsland – zwei Schwerverletzte

Ein Autofahrer und eine Autofahrerin sind bei einem Frontalzusammenstoß ihrer Fahrzeuge in Hüven (Landkreis Emsland) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am späten Montagabend mitteilte, war der Fahrer in einer Rechtskurve von der nassen und rutschigen Straße abgekommen und in die Gegenfahrbahn geraten.

Dabei stieß der Mann frontal mit dem Auto der Frau zusammen. Die beiden wurden dabei eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr geborgen werden. Sie wurden anschließend schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Nach Angaben der Feuerwehr waren insgesamt neuen Feuerwehrwagen und 50 Feuerwehrleute an dem Einsatz beteiligt.

Sieben Verletzte bei Kellerbrand in Wilhelmshaven

Bei einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses sind in Wilhelmshaven sieben Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom frühen Dienstag mussten alle Bewohner wegen des starken Rauches evakuiert werden, die sieben Verletzten erlitten Rauchgasvergiftungen. In dem Keller des mehrgeschossigen Hauses brannte am Montagabend aus zunächst unbekannten Gründen ein Sofa. Die Wohnungen waren laut Polizei nach den Löscharbeiten wieder bewohnbar.

