Hannover. Eine Fliegerbombe ist erneut auf einem Hannoveraner Firmengelände aufgetaucht. Der Blaulicht-Überblick in Niedersachsen.

In Hannover wurde ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. (Symbolfoto)

Polizei Niedersachsen Blindgänger in Hannover gefunden – Entschärfung noch am Abend

Auf dem Gelände einer Firma in Hannover ist am Montagmittag ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die 250 Kilogramm schwere britische Fliegerbombe solle noch am Abend entschärft werden, sagte eine Sprecherin der Feuerwehr.

Schon vor rund drei Wochen wurde auf demselben Gelände im Stadtteil Brink-Hafen bereits eine ebenfalls 250 Kilogramm schwere Bombe gefunden und entschärft. Wie viele Menschen im Umkreis des Fundortes ihre Wohnungen verlassen müssen, war zunächst unklar.

Kreis Diepholz: 84-Jähriger stirbt nach Sturz von Fahrrad

Ein 84-Jähriger ist in Rehden (Landkreis Diepholz) von seinem Fahrrad gestürzt und gestorben. Wieso der Mann stürzte, war zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher am frühen Montagmorgen sagte. Der 84-Jährige war demnach am Sonntagnachmittag mit seiner Frau unterwegs, die seinen Sturz zunächst nicht bemerkte. Als sie die Unfallstelle erreichte, hatte ein Mann bereits den Notruf kontaktiert. Die Reanimation vor Ort blieb erfolglos.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Niedersachsen:

Fünf Verletzte bei Zusammenstoß von zwei Autos im Kreis Hildesheim

Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos auf der B1 bei Elze (Landkreis Hildesheim) sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wollte die 18 Jahre alte Fahrerin nach links auf die B3 abbiegen und nahm dabei einem 69 Jahre alten Fahrer am Sonntag die Vorfahrt.

Daraufhin stießen die beiden Autos zusammen. Die 18-Jährige und die beiden Insassen in ihrem Auto wurden leicht verletzt. Auch der 69-Jährige und seine 68 Jahre alte Beifahrerin verletzten sich leicht. Die Schadenshöhe wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Schwerverletzter Autofahrer nach Unfall im Kreis Osnabrück

Ein Mann ist in Bohmte (Landkreis Osnabrück) bei einem Autounfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam der Autofahrer am Sonntagabend von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum. Nach dem Aufprall blieb der Wagen seitlich liegen. Nähere Informationen zur Unfallursache waren zunächst nicht bekannt.