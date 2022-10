Salzgitter. Ein mutmaßliches Mitglied der Terrororganisation IS ist am Mittwoch in Salzgitter festgenommen worden. Hier lesen Sie die Hintergründe.

Die Bundesanwaltschaft hat in Salzgitter ein mutmaßliches Mitglied der Terrororganisation IS festnehmen lassen. (Symbolfoto)

Vorwurf: Propaganda für IS Mutmaßlicher IS-Unterstützer in Salzgitter festgenommen

Die Bundesanwaltschaft hat am Mittwoch ein mutmaßliches Mitglied der Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) in Salzgitter von Beamten des Bundeskriminalamtes festnehmen lassen. Ein Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs solle voraussichtlich am Donnerstag entscheiden, ob der Mann in Untersuchungshaft kommt, teilte die Behörde in Karlsruhe mit.

Das mutmaßliche IS-Mitglied soll für die Terror-Miliz geworben haben

Sie wirft dem Beschuldigten unter anderem vor, sich spätestens im Herbst 2021 der Terror-Organisation Islamischer Staat (IS) angeschlossen und Propaganda für den IS gemacht zu haben. Er habe einem anderen Verdächtigen geholfen, Texte, Videos oder Audiobotschaften des IS aus dem Arabischen ins Deutsche zu übersetzen und auf verschiedenen Kanälen des Messenger-Dienstes Telegram im deutschsprachigen Raum zu verbreiten. Er soll sich dabei auch als Ratgeber zur Verfügung gestellt und zu übersetzende Dokumente zugänglich gemacht haben. „Zudem dolmetschte er bei der telefonischen Befragung einer Person, die zum IS nach Syrien reisen wollte“, heißt es in der Mitteilung. Im Frühjahr 2022 bereitete er sich nach Angaben der Bundesanwaltschaft vor, mit dieser Person in das Herrschaftsgebiet des IS auszureisen. Dazu sei es aber nicht gekommen. Auch vermittelte er bei einem Streit seines Komplizen mit anderen IS-Mitgliedern „auf Weisung höherrangiger Kader“.

Wegen IS-Propaganda waren 2018 schon Brüder aus Salzgitter verurteilt worden

Bereits 2018 war Salzgitter in den Fokus gerückt: Das Oberlandesgericht Celle hatte zwei Brüder zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt, weil sie unter anderem für den Islamischen Staat geworben zu Attentaten insbesondere auf Weihnachtsmärkte ermuntert hatten. Die 22 Jahre alten Palästinenser waren als „Terror-Zwillinge“ aus Salzgitter bekannt geworden.

In den vergangenen Jahren war nach dem Niedergang der IS-Terrormiliz aber etwas Ruhe um die radikal-islamische Bewegung in der Region eingekehrt. Seit dem Verbot des Deutschsprachigen Islamkreises in Hildesheim 2017und dem Urteil gegen den Hildesheimer Prediger Abu Walaa 2021 gab es nur noch vereinzelt Meldungen, dass Anhänger für den IS gezielt rekrutiert wurden. Etliche Mitglieder des Islamkreises kamen auch aus dem Raum Salzgitter. Personen aus dem Umfeld des Vereins sollen in andere Moscheen „abgewandert“ sein oder sich ins Privat zurückgezogen haben. Immer mehr spielten aber auch lose Verbindungen eine Rolle, heißt es im jüngsten niedersächsischen Verfassungsschutzbericht.

Zehneinhalb Jahre Haft für Abu Walaa

IS- Wie sich Dschihadisten in Deutschland neu organisieren

Das Internet spielt bei der Rekrutierung von Anhängern eine bedeutende Rolle

Nach wie vor nutzten Terrororganisationen wie der IS aber intensiv das Internet, um ihre dschihadistische Propaganda zu verbreiten. „Anhänger und Sympathisanten der Szene, die aus unterschiedlichen Gründen nicht am bewaffneten Kampf teilnehmen können, spielen eine bedeutende Rolle im virtuellen Raum und leisten einen entscheidenden Beitrag zur Verbreitung des globalen Dschihads“, heißt es dem Bericht zufolge.