Dramatischer Lkw-Unfall bei Wolfenbüttel: Radfahrer stirbt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 495 zwischen Halchter und Adersheim ist am Dienstagmittag eine Person verstorben. In der Nähe des Oderwald-Parkplatzes kollidierte ein Lastwagen mit einer Person auf einem Fahrrad. Dieser Mensch verunglückte laut Wolfenbüttels Polizei tödlich. Der Unfall geschah nach Feuerwehr-Angaben gegen 12.40 Uhr.

Wie am Mittwochmorgen bekannt wurde, wollte der Radfahrer die Landstraße in Höhe des Oderwanderwegs überqueren. Der 47-jährige Fahrer des Lkw war von Halchter in Richtung Adersheim unterwegs.

Der Lastwagen riss zudem einen Telefonmast um und fuhr anschließend in den Graben. Die Landstraße an der A36-Anschlussstelle Wolfenbüttel-Süd war wegen des Unfalls bis in den Nachmittag hinein vollständig gesperrt. Die Bergung dauerte einige Stunden, gegen 16.30 Uhr war die Unfallstelle wieder freigegeben. An der Autobahn-Ausfahrt Wolfenbüttel-Süd staute sich wegen der Vollsperrung der Verkehr.

Tödlicher Unfall auf der L 495 – was war die Ursache?

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger beauftragt. Der leicht verletzte Fahrer des Lkw musste in ein Krankenhaus gefahren werden. Ein Notfallseelsorger wurde alarmiert und stand für die Trauerbewältigung bereit.



