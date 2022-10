Unfall in Schöningen: 80-Jähriger kollabiert im Auto – und stirbt

Schöningen. Auf einer Parkplatzzufahrt in Schöningen hat sich am Samstag ein Unfall ereignet. Der Notarzt konnte nur noch den Tod eines 80-Jährigen feststellen.

Der internistische Kollaps eines 80-Jährigen hat am Samstagabend in Schöningen zu einem Verkehrsunfall geführt. Der eingetroffene Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen. Das berichtet Schöningens Polizei.

Gegen 18.20 Uhr fuhr der 80-Jährige demnach auf einen Supermarktparkplatz in der Hoiersdorfer Straße. In der Zufahrt stieß er mit dem querenden Auto eines 44-Jährigen zusammen. Der Wagen kam in einer angrenzenden Böschung zum Stehen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 11.000 Euro.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand führte der Kollaps des 80-Jährigen zum Unfall. Der genaue Hergang wird jedoch weiter von der Polizei ermittelt.

