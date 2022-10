Am späten Nachmittag wurde die Wolfsburger Polizei zu einem Fall von häuslicher Gewalt in Westhagen gerufen. Der mutmaßliche Täter flüchtete.

Polizei Mann verletzt Ex-Partnerin in ihrer Wohnung in Westhagen

Es passierte kurz vor 18 Uhr: Die Wolfsburger Polizei rückte nach Westhagen aus, wo es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Nach Angaben von Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch hat ein Mann seine Ex-Partnerin in ihrer Wohnung attackiert.

„Kurz vor Feierabend kam es noch zu einer Häuslichen Gewalt im Raum Wolfsburg. Der Täter konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Körperverletzung“, twitterte die Polizei am frühen Abend.

Ex-Partner soll Frau in Wohnung in Westhagen attackiert haben

Wie die Polizeisprecherin auf Nachfrage unserer Zeitung sagte, wurde das Opfer leicht verletzt. Der mutmaßliche Täter soll ihr Ex-Partner sein. Weitere Angaben zu der Gewalttat machte sie nicht.

Die Wolfsburger Polizei hatte sich am Samstag, Tag des polizeilichen Notrufs, am zweiten bundesweiten Twitter-Marathon beteiligt. „Von 10 bis 18 Uhr erhaltet ihr einen Einblick in unser tägliches Einsatzgeschehen“, twitterte die Polizei in Wolfsburg am Samstagmorgen unter Hinweis auf #polizei110 auf ihrem Twitter-Kanal.

Volksbank-Scheibe in Wolfsburger Fußgängerzone eingeschlagen

Wenig später gab’s am Morgen die erste Einsatzmeldung: „An einer Glasscheibe der Volksbank in der Porschestraße kam es zu einer Sachbeschädigung. Die Kollegen haben eine Strafanzeige gefertigt. Der Täter ist bislang unbekannt“, informierten die Beamten über Twitter, verbunden mit einem Foto.

„Aktuell fahnden unsere Kollegen in Vorsfelde nach einem flüchtigen Einbrecher. Der genaue Sachverhalt wird durch weitere Kräfte geklärt“, erfuhren die User später am Vormittag. Mittags hieß es dann, dass am Detmeroder Teich ein Roller gefunden wurde; die Polizei prüft, ob er gestohlen wurde.

Gegen 14 Uhr gab es via Twitter dann die Information, dass in der Wolfsburger Innenstadt die Scheibe eines PKW eingeschlagen und aus dem Auto Schultaschen gestohlen wurden. Um Täterhinweise bittet Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch an die Wolfsburger Wache unter Telefon (05361) 4646-0.

Lesen Sie hier weitere Nachrichten aus Wolfsburg:

Polizei informierte über Ereignisse während des VfL-Heimspiels in VW-Arena

Zur Mittagszeit wies die Polizei dann auf das bevorstehende Heimspiel des VfL Wolfsburg gegen den VfB Stuttgart hin. Verbunden mit der Information, dass im Allerpark nur eingeschränkt Parkplätze zur Verfügung stünden. Dort läuft nämlich der Aufbau für die Internationale Zuliefererbörse.

Für die Beamten war die Bundesligapartie, die mit einem 3:2-Sieg für Wolfsburg endete, ein ruhiges Spiel, „wie erwartet“, sagte die Polizeisprecherin. Sie resümierte am frühen Abend: „Es gab keine Besonderheiten.“