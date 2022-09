Helmstedt: Schwerer Unfall sorgt für A2-Sperrung und langen Stau

Auf der Autobahn 2 hat es am Donnerstagvormittag gegen 11.15 Uhr auf Höhe Rennau im Kreis Helmstedt einen schweren Unfall gegeben. Nach Angaben der Polizei krachte ein Autofahrer auf dem Weg in Richtung Berlin ungebremst in ein 26-Tonner-Fahrzeug der Autobahnmeisterei, die gerade dort Arbeiten durchführte. Der Wagen schleuderte dann in einen weiteren Lkw, der ebenso beschädigt wurde.

Der Autofahrer kam schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Autobahn war ab etwa 11.30 Uhr vollgesperrt, um kurz vor zwölf Uhr gab die Polizei den Hauptfahrstreifen wieder frei. Es staute sich zwischenzeitlich zurück bis zum Kreuz Wolfsburg/Königslutter auf zwölf Kilometer.

Nach Angaben der Autobahnpolizei wurde die Sperrung gegen 15.10 Uhr wieder aufgehoben.