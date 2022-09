Bei den vierten Corona-Impfungen ist in Niedersachsen die Millionenmarke geknackt worden.

Corona in Niedersachsen

Corona in Niedersachsen Mehr als eine Million Corona-Viertimpfungen in Niedersachsen

Etwa jeder achte Niedersachse hat eine zweite Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Bislang gab es etwas mehr als eine Million Viertimpfungen im Bundesland, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstag hervorgeht. Die Ständige Impfkommission rät nach wie vor nur bestimmten Gruppen wie Menschen ab 60 Jahren zur Viertimpfung. 35,3 Prozent der über 60-Jährigen haben in Niedersachsen eine solche Impfung erhalten – bundesweit sind es 26,4 Prozent in dieser Altersgruppe.

Insgesamt wurden laut RKI rund 18,7 Millionen Corona-Schutzimpfungen im Bundesland verabreicht – davon waren knapp 6,4 Millionen Erstimpfungen, rund 6,2 Millionen Zweitimpfungen, außerdem ließen sich mehr als 5,3 Millionen Menschen auch ein drittes Mal impfen. Niedersachsen hat rund acht Millionen Einwohner.

Lesen Sie weitere Coronanachrichten:

Blick nach Bremen: 42 Prozent der über 60-Jährigen erhielten vierte Impfung

In Bremen wurden den Angaben zufolge etwas mehr als 100.000 Viertimpfungen verabreicht. Bei den über 60-Jährigen erhielten demnach rund 42 Prozent diese Impfung. Nur in Schleswig-Holstein (knapp 48 Prozent) ist dieser Wert noch höher. In Bremen leben etwa 560.000 Menschen.