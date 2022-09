Hannover. Trotz Reanimation ist eine 62-Jährige am Mittwoch in Hannover gestorben. Die A7 bei Seesen ist am Morgen gesperrt. Der Niedersachsen-Überblick.

Polizei Niedersachsen Zwischen Autos eingeklemmt: Frau stirbt bei Unfall in Hannover

Eine 62-jährige Frau ist in der Nacht zu Mittwoch in Hannover gestorben, nachdem sie eingeklemmt zwischen ihrem Auto und einem parkenden Auto aufgefunden wurde. Der Unfall ereignete sich gegen kurz nach Mitternacht im Stadtteil Davenstedt, wie ein Sprecher der Hannoveraner Polizei am Morgen mitteilte.

Wie sich genau der Unfall abspielte, war laut Polizei am Morgen noch unklar. Die Frau habe befreit werden müssen und verstarb trotz Erster Hilfe und Reanimationsmaßnahmen durch Rettungskräfte noch am Unfallort.

Unfall auf A7 bei Seesen – Lkw-Fahrerin übersieht Stauende

Eine Lkw-Fahrerin hat auf der Autobahn 7 bei Seesen im Landkreis Goslar ein Stauende übersehen und ist bei einem schweren Unfall mit drei weiteren Lastwagen verletzt worden. Die Frau fuhr am Dienstagabend mit ihrem Fahrzeug in Richtung Süden auf dem rechten Fahrstreifen, übersah das Stauende und fuhr auf den vor ihr fahrenden Lkw auf, wie eine Sprecherin der Autobahnpolizei Hildesheim am Mittwoch mitteilte.

Als die Unfallverursacherin auswich, fuhr sie demnach auf zwei weitere davor stehende Sattelzüge auf dem rechten Fahrstreifen auf. Die Fahrerin wurde dabei schwer verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus. Zwei weitere Lkw-Fahrer wurden leicht verletzt.

Die Bergungsarbeiten auf der Autobahn 7 dauerten an, weshalb diese am Mittwochmorgen noch gesperrt war. Der Verkehr werde an der Abfahrt Rhüden abgeleitet, hieß es.

Lastwagen fährt auf Autobahn 1 in Absperrung – Öl läuft aus

Bei Osnabrück ist ein Lastwagen in der Nacht zu Mittwoch auf der Autobahn 1 auf eine Baustellenabsperrung aufgefahren. Der Fahrer war Richtung Bremen unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Osnabrück-Hafen und Osnabrück-Nord auf eine Baustellen-Warntafel auffuhr. Dies teilte ein Sprecher der Polizei Osnabrück am Mittwochmorgen mit.

Der Lastwagen schob infolgedessen das Schild sowie einen sich dahinter befindenden Pritschenwagen vor sich her. Der Fahrer verletzte sich leicht. Durch den Unfall wurden Trümmer auf der Fahrbahn verstreut, und Öl lief aus dem Sattelzug aus. Die Aufräumarbeiten dauerten bis in den Morgen, der Verkehr konnte dabei auf dem Hauptfahrstreifen weiterlaufen.