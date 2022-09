Wolfsburg. Der den Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 angepasste Corona-Impfstoff ist auch in Wolfsburg eingetroffen. Er ist für Auffrischungsimpfungen gedacht.

Corona in Wolfsburg

Corona in Wolfsburg Neuer Corona-Impfstoff ab sofort auch in Wolfsburg verfügbar

Im Impfzentrum der Stadt (CongressPark/ehemalige Stadthalle) ist ab sofort der an die aktuell dominanten Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 angepasste Impfstoff von Biontech/Pfizer verfügbar. Das teilt die Stadt mit. Auch die mobilen Impfteams werden den neuen Impfstoff anbieten.

Das angepasste Vakzin kommt ausschließlich für Auffrischungsimpfungen bei Personen ab 12 Jahren zum Einsatz, heißt es weiter. Generell empfehle die Ständige Impfkommission folgenden Personen eine zweite Auffrischungsimpfung (vierte Impfung): ab dem Alter von 60 Jahren sowie Kindern über 12 Jahren, die ein erhöhtes Risiko schwerer Verläufe aufgrund von Grunderkrankungen haben, Personal in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen sowie Bewohnern in Einrichtungen der Pflege sowie außerdem Personen mit erhöhtem Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf in Einrichtungen der Eingliederungshilfe.

Impfärzte beraten

Vor einer zweiten Auffrischungsimpfung sollten seit dem letzten Corona-Ereignis (entweder Impfung oder auch Erkrankung) sechs Monate liegen. Auch Personen, die dem genannten Personenkreis nicht angehören, könnten nach ausführlicher Aufklärung und Abwägung durch die Impfärzte grundsätzlich eine vierte oder fünfte Impfung erhalten.

Terminvereinbarung wird empfohlen

Das Impfzentrum ist wie folgt geöffnet: Montag, Mittwoch und Freitag in der Zeit von 12 bis 19 Uhr sowie Dienstag und Donnerstag in der Zeit von 8 bis 15 Uhr. Da der Großhandel derzeit die Menge der angepassten Omikron-Impfstoffe von Biontech/Pfizer nur begrenzt ausliefert, so die Stadtverwaltung weiter, wird eine vorherige Terminvereinbarung unter https://www.impfportal-niedersachsen.de/portal/#/appointment/public oder auch telefonisch unter (0800) 9988665 empfohlen.

Lesen Sie auch: Corona- Stiko empfiehlt Omikron-Vakzine für vierte Impfung