Auffahrunfall auf der B4 im Kreis Gifhorn – sechs Verletzte

Wagenhoff. Bei dem Unfall in der Nähe von Wagenhoff verletzten sich auch zwei Kleinkinder. Außerdem: Eine betrunkene Frau fuhr ohne Führerschein Auto in Gifhorn.

Auf der Bundesstraße 4 ist es am Samstagmittag gegen 12.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit sechs verletzten Personen gekommen. Wie die Polizei berichtet, fand der Unfall auf der B4 in der Nähe von Wagenhoff im Kreis Gifhorn statt. Eine 65-Jährige fuhr mit ihrem BMW in Richtung Gifhorn. Hinter ihr fuhren eine 63-jährigen Dacia-Fahrerin und eine 26-Jährige in einem Golf.

Die BMW-Fahrerin verringerte ihre Geschwindigkeit. Dies erkannte die an dritter Stelle fahrende Golf-Fahrerin zu spät. Die 26-Jährige fuhr auf den vor ihr fahrenden Dacia auf. Durch die Wucht des Aufpralls schob sie das Auto auf den BMW der 65-Jährigen. Alle Fahrzeuginsassen, darunter zwei Kleinkinder, verletzten sich bei dem Unfall leicht. Rettungskräfte brachten sie zu weiteren Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser.

Ein Einsatzzug der Bundespolizei kam als einer der Ersten an die Unfallstelle zu und leiste Erste Hilfe. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B4 beidseitig gesperrt. Der genaue Unfallhergang ist derzeit Teil der polizeilichen Ermittlungen. Der Gesamtschaden liegt bei 32.000 Euro.

Gifhorn: Betrunkene Autofahrerin ohne Führerschein unterwegs

Eine Autofahrerin ist am frühen Samstagmorgen ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss Auto gefahren. Nach einer Meldung der Polizei bemerkte eine Zeugin die Frau gegen 3 Uhr, als diese eine Tankstelle in Gifhorn verließ. Die Zeugin alarmierte die Polizei. Die Beamten entdeckten den Opel Signum der Betrunkenen in der Gifhorner Feldstraße und kontrollierten die 34-Jährige. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast einer Promille.

Als die Beamten nach dem Führerschein der Autofahrerin fragten, gab diese an, keinen zu besitzen. Zudem bemerkte die Polizei, dass die Zulassungsplaketten des Fahrzeugs Fälschungen waren. Die 34-Jährige konnte auch keine gültige Zulassung und Versicherung des Autos nachweisen. Die Beamten stellten den Opel der Frau sicher und leiteten mehrere Verfahren ein.