Kultur im Park Großer Nachhaltigkeitsmarkt am Wochenende in Braunschweig

Zeitgleich mit der „Fairen Woche“ in Braunschweig findet an diesem Wochenende, 24./25. September, im Rahmen des Festivals „Kultur im Park“ im Bürgerpark wieder ein Nachhaltigkeitsmarkt statt. Geöffnet ist an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Es gibt viele Stände, Vorträge, Musik und Kulinarisches. Außerdem stehen Workshops auf dem Programm, zum Beispiel zu „Upcycling“, „Kerzendrehen“, „Makramee“ und „Solar-Modellbau“.

Erwartet werden 45 Teilnehmer aus den verschiedensten Branchen. Veranstalter ist der Verein Kulturzelt Braunschweig um Beate Wiedemann. Thematisch reiche die Spannbreite von der Lebensmittelrettung über nachhaltige Geldanlagen bis hin zur Produktion und Lieferung von fairen Textilien, kündigt der Kulturzeltverein an.

Workshop: Was steckt eigentlich in deinem Smartphone?

Zu den Teilnehmern gehört zum Beispiel E-Bike Kasten – das Unternehmen will die Menschen insbesondere mit Lastenrädern für die Alternative zum Auto begeistern. Das Tiny-House-Projekt Cozy Cabins ist mit dabei, ebenso die regionale Modeszene mit „Jojeco“ und „Amelie Fair Fashion“.

Auch die Regionale Klimaschutzagentur (reka) ist unter anderem mit am Start, außerdem Yoga Ambiente, die Braunschweiger Trashtracker (Müllsammler), die Initiative und die Imkerei Heine und Stumpp. Die Ostfalia-Hochschule für angewandte Wissenschaften präsentiert ihr Projekt „Rec@School – Recycling an Schulen“ und geht in einem Workshop mit den Besuchern ganz praktisch der Frage nach: Was steckt eigentlich in deinem Smartphone?

Abgerundet wird das Wochenende von „Poetry im Park“ am Sonntag, 25. September um 16 Uhr. Das Bühnenprogramm der ausgewählten Poeten dreht sich rund um das Thema Nachhaltigkeit. Tickets zu dieser Veranstaltung und weitere Informationen zum vollständigen Programm gibt es unter www.kulturimzelt.de.

