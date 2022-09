Göttingen. Auf einer Baustelle des Medizintechnikunternehmens Sartorius in Göttingen hat ein Baukran einen verunfallten Arbeiter aus einer Baugrube gehoben.

Ein Arbeiter ist auf einer Baustelle eines Medizintechnikunternehmens in Göttingen in eine vier Meter tiefe Grube gestürzt und wurde mit einem Baukran herausgehoben.

Schwerer Arbeitsunfall Göttingen: Arbeiter stürzt in vier Meter tiefe Baugrube

Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Montagmittag auf der Baustelle des Medizintechnikunternehmens Sartorius im Göttinger Industriegebiet ereignet.

Gegen 11.45 Uhr stürzte ein Bauarbeiter rund vier Meter tief in eine Baugrube. Ersten Meldungen zufolge soll er dabei auf einen Stahlstab gefallen sein. Dies konnte Frank Gloth, Sprecher der Göttinger Berufsfeuerwehr, jedoch nicht bestätigen.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Sofort wurden die Rettungskräfte alarmiert. Dazu gehörten die nahe gelegene Feuerwache West, die direkt auf dem Sartorius-Gelände stationiert ist, sowie der Rüstzug der Hauptfeuerwache an der Breslauer Straße, der auch mit der Drehleiter ausrückte. Zusätzlich kamen ein Rettungswagen der Johanniter und der Göttinger Rettungshubschrauber Christoph 44, der eine Notärztin an die Einsatzstelle flog.

Beim Eintreffen des Rettungsdienstes lag die Person in der Baugrube, war jedoch befreit. Der Zugang in die Baugrube war für die Rettungskräfte über eine Bautreppe möglich. „Der Verletzte war ansprechbar, zur Schwere der Verletzungen kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts sagen“, so Gloth.

Schleifkorbtrage an Baukran

Die Aufgabe der Feuerwehr beschränkte sich auf die Unterstützung des Rettungsdienstes. Mit einer Schleifkorbtrage des Rüstwagens wurde die Person nach oben gehoben. Dazu wurde ein großer Baukran eingesetzt.

Mehr Blaulicht:

Die Polizei war ebenfalls vor Ort und hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Möglicherweise wird auch das Gewerbeaufsichtsamt eingeschaltet. (Stefan Rampfel)