Suchbild mit Waffen: Die rockerähnliche Gruppierung „United Tribuns“ wurde am Mittwoch verboten. 1500 Polizisten durchsuchten ab dem Morgen Wohnungen und Vereinsräume in neun Bundesländern. Auch in Braunschweig fand eine Durchsuchungsmaßnahme statt. Die Aufnahme zeigt Waffen und Gegenstände von Anhängern von rockerähnlichen Gruppierungen in Stuttgart und Umgebung aus dem Jahr 2015 (Archivfoto)