Stuhr. Ein Transporterfahrer fuhr mit hoher Geschwindigkeit in ein Stauende auf der Autobahn 1. Sein Beifahrer starb bei dem Unfall. Der Blaulicht-Überblick.

Auf der Autobahn 1 ist es am Dienstagnachmittag zu einem tödlichen Unfall gekommen. (Symbolbild)

Polizei Niedersachsen A1 in Niedersachsen: 23-Jähriger fährt gegen Lkw – Beifahrer tot

Ein 23 Jahre alter Transporterfahrer ist auf der Autobahn 1 mit hoher Geschwindigkeit an einem Stauende gegen einen Sattelzug gefahren und dabei schwer verletzt worden. Sein Beifahrer starb bei dem Auffahrunfall am Dienstagnachmittag bei Stuhr im niedersächsischen Landkreis Diepholz, wie die Polizei mitteilte.

Seine Identität war zunächst noch nicht abschließend geklärt. Die beiden Männer wurden demnach in dem Transporter eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden.

Der 23-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik geflogen. Der 51 Jahre alte Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Sein Sattelzug hatte zwölf Tonnen Papierrollen geladen. Nach dem Unfall musste die Autobahn 1 in Richtung Hamburg ab dem Dreieck Stuhr gesperrt werden.

102-jährige Bewohnerin bei Hausbrand in Stuhr gestorben

Beim Brand einer Doppelhaushälfte in Stuhr im Landkreis Diepholz ist eine 102 Jahre alte Bewohnerin ums Leben gekommen. Das Feuer sei am späten Dienstagabend vermutlich im Wohnzimmer der Seniorin ausgebrochen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Eine Nachbarin hörte den Alarm des Brandmelders und rief sofort die Feuerwehr. Die Rettungskräfte drangen in die Wohnung der 102-Jährigen ein und fanden sie leblos im Bett. Ein Notarzt konnte demnach nur noch ihren Tod infolge einer Rauchgasvergiftung feststellen.

Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar. Auch zur Höhe des Sachschadens konnten die Ermittler am Morgen noch keine Angaben machen.

Kreis Lüneburg: Auto kollidiert mit Linienbus – drei Menschen schwer verletzt

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem entgegenkommenden Linienbus bei Oldendorf (Luhe, Kreis Lüneburg) sind vier Menschen verletzt worden – drei davon schwer. Der 66 Jahre alte Autofahrer kam am Dienstag auf der Kreisstraße 20 auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Bus, wie die Polizei mitteilte.

Der Fahrer sowie zwei 65 und 33 Jahre alte Mitfahrerinnen im Auto wurden schwer verletzt. Ein zweijähriges Mädchen in dem Auto überstand den Unfall unverletzt. Im Bus erlitt ein 70-Jähriger leichte Verletzungen, der 55 Jahre alte Busfahrer und ein sieben Jahre altes Mädchen blieben unverletzt.

Mehr Blaulicht-Meldungen aus der Region Braunschweig-Wolfsburg:

Die Kreisstraße wurde nach dem Unfall für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf rund 50.000 Euro. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache und geht der Frage nach, ob der Autofahrer zum Überholen ansetzte und deshalb auf die Gegenfahrbahn geriet.