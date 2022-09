Helmstedt. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brannte eine Gartenlaube in Helmstedt. Für die Bekämpfung des Feuers waren 34 Kräfte im Einsatz.

Feuerwehr Helmstedt Helmstedt: Feuer in einer Gartenlaube in der Memelstraße

In der Memelstraße in Helmstedt hat eine Gartenlaube am frühen Donnerstag gebrannt. Wie die Feuerwehr Helmstedt berichtet, meldeten Zeugen das Feuer im Kleingartenverein „Am Weinberg“ gegen 0.45 Uhr. Als die Feuerwehr am Brandort eintraf, stand die Gartenlaube in Vollbrand. Das Feuer griff bereits auf drei angrenzende Lauben über.

Die Ortsfeuerwehren Helmstedt, Emmerstedt und Offleben-Reinsdorf bekämpften mit insgesamt 34 Einsatzkräften die Flammen von allen Seiten. Nach drei Stunden konnten sie den Einsatz nach vollständigem Löschen des Feuers beenden. Die Polizei führt Ermittlungen zur Brandursache durch.

