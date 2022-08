Kollision auf Braunschweiger Ring – Unfallfahrer flüchtet

Braunschweig. An der Kreuzung Wendenring/Hamburger Straße kam es am Mittwoch zu einem Unfall. Jetzt sucht die Polizei Zeugen zu dem Vorfall am Morgen.

In Braunschweig gab es am Mittwochmorgen eine Autokollision. Für die Ermittlungen benötigt die Polizei Zeugenaussagen (Symbolfoto).

Zu einer Kollision ist es am Mittwochmorgen gegen acht Uhr an der Kreuzung Wendenring/Hamburger Straße gekommen. Ein 61-jähriger Fahrer stand laut Polizei mit seinem PKW in Fahrtrichtung Rebenring auf dem linken Geradeausfahrstreifen. Die Ampel zeigte rot, und zeitgleich nährte sich ein Rettungswagen von hinten.

Die Fahrzeuge neben ihm machten dem Rettungswagen Platz. Einer der Autofahrer machte dem Rettungswagen ebenfalls Platz und touchierte dabei das Fahrzeug des 61-Jährigen. Danach entfernte sich das Fahrzeug, ohne sich als Unfallbeteiligter zu erkennen zu geben.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen VW Golf der Generation 7 oder 8 in dunkelblau. Das Fahrzeug hat möglicherweise Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite. Die Polizei bittet nun, den Fahrer des dunkelblauen Golfs sowie Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich beim Verkehrsunfalldienst der Polizei unter (0531) 4763935 zu melden.

Unbekannter überfällt Seniorin in Braunschweig

In Braunschweig hat ein Unbekannter eine Seniorin beim Betreten ihres Wohnhauses überfallen. Am Montagnachmittag öffnete die 81-jährige Braunschweigerin laut Polizei die Tür zu dem Mehrfamilienhaus. Als sie das Haus betrat, folgte ihr ein unbekannter Mann in das Treppenhaus. Der Mann griff ihr an das Handgelenk und versuchte, ihr ein Goldarmband zu stehlen. Die 81-Jährige rief dem Mann zu, dass man das Armband nicht abnehmen könne. Der Unbekannte versuchte es dennoch weiter.

Während des Gerangels stürzte die Braunschweigerin zu Boden. Der Angreifer flüchtete anschließend ohne Beute durch die Haustür. Durch das Gerangel und den Sturz wurde die Frau verletzt. Sie brach sich ein Handgelenk und zog sich mehrere oberflächliche Verletzungen zu, die teilweise genäht werden mussten, so die Polizei weiter.

Die Braunschweigerin beschreibt den Tatverdächtigen wie folgt: etwa 1,80 Meter groß, schlank, Anfang bis Mitte 30, schwarzer Mund-Nasen-Schutz, Schlapphut, dunkle Kleidung, dunkelhäutig. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Mann beim Betreten oder Verlassen des Hauses auf dem Steinweg beobachtet haben. Hinweise unter (0531) 4762516.