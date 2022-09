Tödlicher Motorradunfall in Calberlah – neuer Zeugenaufruf

Bei einem Frontalzusammenstoß in Calberlah ist am Dienstag ein Motorradfahrer gestorben. (Symbolbild)

Zu einem tragischen Verkehrsunfall ist es am Dienstagmorgen in Calberlah gekommen. Ein 47-Jähriger befuhr mit seinem Motorrad gegen 7.15 Uhr die Hauptstraße von Wolfsburg aus kommend in Richtung Gifhorn. In die entgegengesetzte Richtung fuhr eine 35-Jährige in ihrem Seat.

Von der Hauptstraße wollte sie schließlich nach links in die Bahnhofstraße einbiegen. Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem Motorrad, dessen Fahrer dadurch tödliche Verletzungen erlitt. Die drei Insassen des Seat blieben unverletzt.

Sowohl das Motorrad als auch das Auto wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Straße war während Unfallaufnahme für über drei Stunden voll gesperrt. Der Unfallhergang ist Teil der polizeilichen Ermittlungen. Durch die Staatsanwaltschaft Hildesheim wurde ein Unfallsachverständiger beauftragt.

Das Polizeikommissariat in Meine sucht für die Ermittlungen weitere Zeugen, die bislang nicht zum Unfallgeschehen befragt wurden. „Interessant für die weiteren Ermittlungen ist insbesondere die Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt“, erklärt die Polizei. Wer Angaben hierzu machen kann, soll sich unter (05304) 912329 melden.