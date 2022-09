Traumstart für das Okerinsel-Festival in Braunschweig!

Große Resonanz – Blick auf die Okerinsel mit dem Alten Bahnhof, Sitz der Braunschweigischen Landessparkasse, zum Start des Okerinsel-Festivals in Braunschweig am Samstag.

Was für ein Start, gleich ist das Interesse riesengroß: Auf der Okerinsel am Friedrich-Wilhelm-Platz in Braunschweigs Innenstadt, gleich neben dem Kultviertel, hat am Samstag das erste Okerinsel-Festival begonnen. Rund 2000 Besucher sind bereits da, erleben Live-Musik und viel Kulinarisches.

Christoph Schulz, Vorstandsvorsitzender der das Festival veranstaltenden Braunschweigischen Landessparkasse, war hochzufrieden, lobte die Organisatoren und freute sich über den guten Besuch. „Für uns ist es entscheidend, mit diesem Festival ein Signal für die Braunschweiger Innenstadt und das an unseren Sitz direkt angrenzende Kultviertel zu geben“, sagte er gegenüber unserer Zeitung.

Attraktive Okerinsel könnte ein Magnet für die gesamte Braunschweiger Innenstadt sein

Dies sei aber auch, so Schulz weiter, ein Auftakt, mitzuhelfen, die Okerinsel in den nächsten Jahren immer mehr zu einem Magneten in einer attraktiven Innenstadt zu machen. Hamburg ist für ihn das beste Beispiel, wie City-Lagen am Wasser eine ungemein hohe Attraktivität ausstrahlen können. Dies könne auch in Braunschweig möglich sein.

Einen eindrucksvollen Vorgeschmack gibt es derzeit, das Okerinsel-Festival läuft noch bis 23 Uhr.

Wo früher die Menschen am ehemaligen Kopfbahnhof Braunschweig erreichten, ist heute die Braunschweigische Landessparkasse zu Hause. Mit einem neuen „Okerinsel-Festival“ will das Unternehmen das Areal in den Mittelpunkt rücken. Das Open-Air-Format soll am Samstag, 10. September, stattfinden – kostenlos für alle Gäste, wie Lars Dannheim, Vorstand für Privat- und Geschäftskunden bei der BLSK, in einer Pressemitteilung ankündigt.

Dannheim betont: „Dieser charmante Ort inmitten des Kultviertels hat so viel Potenzial. Ich freue mich, dass wir diese Perle Braunschweigs beim Okerinsel-Festival zum Strahlen bringen.“ Begleitet wird das Festival vom Kultviertel-Verein. Auf dem Plan steht eine Mischung aus Kinder- und Familienaktionen, Street-Food und Musik.

Eine der bekanntesten deutschen Techno-DJanes ist zu Gast: Bebetta

Projektleiterin Fenja Nietsch von der eventives GmbH spricht von einem großen kulinarischen Angebot, das mit der Initiative Cheer’s Kitchen erstellt worden sei: Gastronomen aus dem Kultviertel sind mit dabei, etwa vom Knast, dem Soldekk, dem Café Bruns und dem BK Knabber-Café, aber auch andere wie Street Food Bros, Tires Feinkost, Papa Fuego und die Gebrüder Bierchen.

Lars Dannheim (Braunschweigische Landessparkasse), Falk-Martin Drescher (Kultviertel), Niklas Skog (Cheer’s Kitchen), Fenja Nietsch (eventives GmbH) und Evren Songürer (DJ Evolution, Booking) freuen sich auf die Premiere des Okerinsel Festivals. Foto: Carisma

„Erstklassige Soul Power gibt es von den jungen Talenten der New Soul Generation um Billy Ray Schlag, ordentlich Bass von SicStyle sowie DJ Evolution“, sagt Fenja Nietsch. „Mit Niah ist zudem eine talentierte Newcomerin aus Braunschweig am Start.“ Auch Bebetta sei zu Gast, eine der bekanntesten deutschen Techno-DJanes, sowie Headliner Eskei83 aus Dresden, achtfacher DJ-Battle-Gewinner und „Red Bull 3Style World Champion“. Nach dem Festival geht es in den Clubs mit Aftershow-Parties weiter: Eskei83 spielt in der Eule, SicStyle im XO und Bebetta im Brain.

